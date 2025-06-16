Курсовой рекорд – евро дороже 48 грн. Как валютный рынок реагирует на геополитическое обострение?

До конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн.

На неделе 9-13 июня курс гривны к доллару по-прежнему придерживался бокового движения и находился в диапазоне 41-41,6 грн/долл. Курс гривны к евро на фоне ослабления доллара на мировом рынке обновил новый максимум и превысил 48 грн/евро.

Несмотря на повышение спроса на валюту с начала июня, девальвационные настроения остаются достаточно слабыми. В то же время, глобальные события, такие как смягчение торгового противостояния между Китаем и США и новый военный конфликт на Ближнем Востоке, могут провоцировать курсовые всплески, в Украине – в том числе.

Продавцы и покупатели нашли паритет

Стабильность на украинском рынке сохраняется, хотя эксперты и фиксируют незначительный рост спроса на валюту.

"С начала месяца рынок демонстрирует превышение спроса на доллар – ориентировочно на 5-7% больше предложения. Этот дисбаланс, однако, не критичен, и свидетельствует скорее об экономической активности, чем об угрозе курсовой дестабилизации", – говорит Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

При этом спрос на валюту со стороны населения все равно остается значительно ниже, чем в первые месяцы 2025 года, а между спросом и предложением по валютным операциям физлиц наблюдается практически паритет.

Кстати, курс на наличном рынке почти полностью сравнялся с официальным – как по доллару, так и по евро. Это еще один индикатор, который свидетельствует о сближении зоны интереса между покупателями и продавцами.

Официальный курс гривны к евро

Данные НБУ

На межбанковском рынке среднедневное предложение валюты в июне находится около 280 млн долл., а спрос составляет порядка 200 млн долл. В итоге Национальный банк с середины мая удерживает объем интервенций в пределах 580-650 млн долл. в неделю. Всего с начала 2025 года НБУ продал из международных резервов 15,5 млрд долл.

Глобальные потрясения снова раскачивают доллар

Во второй половине июня усилится влияние геополитических факторов на валютный рынок. Доллар опять находится под давлением в связи с нарастанием экономических и политических проблем в США, которые привели к протестному движению во многих штатах. Кроме того, атака Израиля на Иран вызывала турбулентность на рынке нефти, которая, в свою очередь, может еще больше ослабить доллар.

Европейская валюта, вместе с этим, на мировом рынке продолжает укрепляться. В частности, стоимость евро 13 июня превысила 1,15 долл. – это рекорд с 2021 года. В Украине евро тоже дорожает.

Курс EUR/USD на мировом рынке

Данные Investing

"Евро рвется вверх и уже «прощупал" отметку в 1,16 долл. НБУ отразил эту динамику в курсе гривны к евро – установлен исторический максимум на уровне 48,08 грн/евро. Но будет еще больше», – считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В то же время, из-за сдержанного спроса на доллар в Украине и в виду смещения фокуса НБУ на евро, курс гривны к американской валюте пока что не претерпит ощутимых изменений.

Дополнительно устойчивости валютного рынка будет способствовать улучшение инфляционных ожиданий. Скорее всего, первые признаки замедления темпов инфляции проявятся уже в июне. Напомним, что в мае индекс потребительских цен вырос на 1,3%, а в годовом исчислении достиг 15,9%.