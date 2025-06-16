Курсовий рекорд – євро дорожче за 48 грн. Як валютний ринок реагує на геополітичне загострення?

До кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн.

На тижні 9-13 червня курс гривні до долара, як і раніше, тримався у бічному тренді та знаходився в діапазоні 41-41,6 грн/дол. Курс гривні до євро на тлі ослаблення долара на світовому ринку оновив новий максимум і перевищив 48 грн/євро.

Незважаючи на підвищення попиту на валюту з початку червня, девальваційні настрої залишаються досить слабкими. У той же час, глобальні події, такі як пом'якшення торговельного протистояння між Китаєм та США та новий військовий конфлікт на Близькому Сході, можуть провокувати курсові сплески, в Україні – зокрема.

Продавці та покупці знайшли паритет

Стабільність на українському ринку зберігається, хоча експерти й фіксують незначне зростання попиту на валюту.

"З початку місяця ринок демонструє перевищення попиту на долар – орієнтовно на 5-7% понад пропозицію. Цей дисбаланс, однак, не критичний, і свідчить швидше про економічну активність, ніж про загрозу курсової дестабілізації", – говорить Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

При цьому попит на валюту з боку населення все одно залишається значно нижчим, ніж у перші місяці 2025 року, а між попитом та пропозицією по валютних операціях фізосіб спостерігається практично паритет.

До речі, курс на готівковому ринку майже повністю зрівнявся з офіційним – як до долара, так і євро. Це ще один індикатор, який свідчить про зближення зони інтересу між покупцями та продавцями.

Офіційний курс гривні до євро

Дані НБУ

На міжбанківському ринку середньоденна пропозиція валюти в червні знаходиться на рівні 280 млн дол., а попит становить близько 200 млн дол. У результаті Національний банк з середини травня утримує обсяг інтервенцій у межах 580-650 млн дол. на тиждень. Усього з початку 2025 року НБУ продав із міжнародних резервів 15,5 млрд дол.

Глобальні потрясіння знову розхитують долар

У другій половині червня посилиться вплив геополітичних факторів на валютний ринок. Долар знову перебуває під тиском через наростання економічних і політичних проблем у США, які призвели до протестного руху в багатьох штатах. Крім того, атака Ізраїлю на Іран спровокувала турбулентність на ринку нафти, яка, у свою чергу, може ще більше послабити долар.

Разом з тим європейська валюта на світовому ринку продовжує зміцнюватися. Зокрема, вартість євро 13 червня перевищила 1,15 дол. – це рекорд із 2021 року. В Україні євро також дорожчає.

Курс EUR/USD на світовому ринку

Дані Investing

"Євро рветься вгору і вже "прощупав" позначку у 1,16 дол. НБУ відобразив цю динаміку в курсі гривні до євро – встановлено історичний максимум на рівні 48,08 грн/євро. Але буде ще більше", – вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У той же час, через стриманий попит на долар в Україні та через зміщення фокусу НБУ на євро, курс гривні до американської валюти поки що не зазнає відчутних змін.

Додатково стійкості валютного ринку сприятиме покращення інфляційних очікувань. Найімовірніше, перші ознаки уповільнення темпів інфляції проявляться вже у червні. Нагадаємо, що у травні індекс споживчих цін зріс на 1,3%, а у річному обчисленні досяг 15,9%.