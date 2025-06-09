Курсове затишшя зберігається. Що впливатиме на валютний ринок до кінця червня?

Коливання курсу у червні становитимуть у межах 41-42 грн/дол. на тлі низького попиту та турбулентності на світових ринках.

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Валютний ринок продовжує бічний рух. На тижні 2-6 червня готівковий курс залишався в діапазоні 41,1-41,7 грн/дол. та 47,1-47,8 грн/євро, офіційний курс перебував близько 41,5 грн/дол. та 47,4 грн/євро.

Курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу (аграріїв), також впливає ослаблення курсу долара на світовому ринку.

За оцінками експертів, до кінця червня ситуація на ринку суттєво не зміниться, а девальваційні настрої почнуть наростати ближче до середини літа.

Інтерес до валюти суттєво знизився

Травень продовжив тенденцію зниження попиту на валюту, що спостерігається із квітня. Такий тренд пояснюється падінням доходів населення, скороченням поглинання валюти аграріями перед підготовкою до посівної, перетіканням ліквідності в депозити та ОВДП.

Зростання гривневих відсоткових ставок сприяло зростанню привабливості гривневих активів як альтернативи валютним заощадженням. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Обсяг купівлі валюти населенням у травні залишився майже на рівні квітня і склав близько 1,8 млрд дол., продаж трохи знизився (на 2%) до 1,51 млрд дол. Негативне сальдо валютних операцій фізосіб у травні становило 0,25 млрд дол.

Як уточнює Національний банк, чистий попит населення на валюту у травні не перевищував 0,2 млрд дол. (це у 7,5 разів нижче, ніж у січні), що стало важливим фактором збереження стійкості валютного курсу.

Частка долара у попиті населення на валюту скоротилася до 68% порівняно з першим кварталом 2025 року, що пов'язано з підвищенням попиту на євро, який активно дорожчав.

На міжбанківському ринку безготівкова купівля валюти протягом травня досягла 6,5 млрд дол., продаж – 4,5 млрд дол. Середньоденний обсяг пропозиції валюти на міжбанку становив близько 200 млн. дол., а попит – в районі 280 млн. дол.

Національний банк за травень наростив інтервенції на 30% і продав на міжбанківському ринку близько 2,92 млрд дол.

Зростання інтервенцій було обумовлено зменшенням експортних запасів. Наприклад, попередня оцінка експорту сільгосппродукції у травні становила лише 2,5 млн тонн, що вдвічі менше, ніж у травні 2024 року. Таким чином, зниження обсягів експорту у травні виглядає цілком зрозумілим. Сергій Колодій головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку

При цьому міжнародні резерви НБУ за травень скоротилися на 4,6% до 44,54 млрд дол.

Обсяг міжнародних резервів НБУ

Дані НБУ

Мита на український експорт, інфляція та газ

У червні на валютний ринок впливатимуть такі чинники та події.

1. Динаміка індексу долара (DXY) та рух пари EUR/USD. Торгова війна США знову набирає обертів (зокрема, почали діяти тарифи у розмірі 50% на алюміній та сталь), що може призвести до нового ослаблення долара та зіграти на користь гривні.

Індекс долара (DXY)

Дані Investing

2. Скасування з 6 червня "торговельного безвізу" між Україною і Євросоюзом та повернення мит на українську продукцію. Хоча діятимуть щомісячні безмитні квоти на експорт сільгосптоварів до ЄС, аграрії можуть скоротити продаж валютних надходжень, що внесе певний дисбаланс на міжбанківський ринок.

3. Потреба у закупівлі природного газу в рамках підготовки до нового опалювального сезону. Оскільки блакитне паливо – це імпортний товар, збільшення його поставок може створити додатковий тиск на курс.

4. Інфляційні настрої. Незважаючи на те, що Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, він констатує подальше зростання річної інфляції у травні та визнає, що цінова динаміка перевищує прогнози. Таким чином, збереження негативних інфляційних очікувань позначиться і на валютному курсі.

На думку Сергія Колодія, у зв'язку з ймовірним зменшенням пропозиції іноземної валюти найближчими тижнями (до того часу, поки новий врожай не стане доступним для експорту), на ринку збільшуватиметься дефіцит.

"Крім того, сезонно підвищений попит на іноземну валюту, пов'язаний із новими лімітами на репатріацію дивідендів для нерезидентів, також посилить цю тенденцію", – вважає експерт.

Григорій Кукуруза зі свого боку прогнозує коливання курсу у червні в діапазоні 41-42 грн/дол.