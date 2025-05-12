Девальвація відкладається до літа. Які фактори стримують зростання курсу?

Обстановка на валютному ринку залишається врівноваженою, а гривня знову пішла на зміцнення і вперше з травня 2024 року курс опустився нижче за 41 грн/дол.

Протягом тижня 5-9 травня готівковий курс гривні зміцнився до 40,2-40,8 грн/дол. При цьому офіційний курс залишався практично незмінним і знаходився поблизу позначки 41,5 грн/дол. Євровалюта трохи подешевшала і її курс знизився до 46,75 грн/євро.

Попит на готівкову валюту з боку населення, як і раніше, зберігається на низькому рівні, на міжбанківському ринку теж спостерігається падіння активності покупців. Така ситуація забезпечує гривні тимчасовий перепочинок та сприяє стабілізації курсу, яка може тривати до кінця травня.

Попит мінімальний, експортери та населення продають валюту

Як пояснюють експерти, валютний ринок все ще залишається у збалансованому стані. Період сплати податків, який для більшості підприємців та компаній триває до 20 числа місяця, традиційно стримує попит на валюту. Також із ринку пішли державні замовники, які купували валюту для виконання держконтрактів.

У той же час поступово виснажується експортна спроможність аграріїв через завершення експорту врожаю минулого сезону, у зв'язку з чим очікується зменшення обсягів продажу валюти на ринку.

Зберігається структурний дефіцит зовнішньої торгівлі (за 1 квартал 2025 року негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 8,5 млрд дол.), очікується збільшення імпорту газу для підготовки до нового сезону.

Ці фактори можуть додатково посилити дефіцит валюти на ринку, стимулювати Нацбанк збільшити обсяг інтервенцій та скоригувати курс поступово нагору. Тим більше, що в річному вимірі така помірна девальвація не буде більшою, ніж 4-5%. Олександр Печерицин директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку

Населення також зберігає помірні апетити до валюти, у тому числі завдяки тому, що частину заощаджень фізособи переливають в інші інструменти.

"З кінця січня по 25 квітня обсяг ОВДП у населення зріс на 16% (гривневих ОВДП на 21%), незначно зросли гривневі депозити (+0,9% за січень-березень). Крім цього, попит на готівкову валюту знизився завдяки зростанню невизначеності щодо долара через торгові війни", – пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

До кінця травня – без потрясінь на ринку

На думку директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, різких змін курсу до кінця місяця чекати не варто.

"Протягом 12-16 травня коридори валютних змін на готівковому ринку складуть 41,2-41,6 грн/дол. і 45-48 грн/євро, на міжбанку – 41,25-41,65 грн/дол. і 45-48 грн/євро. Суттєвого розриву між міжбанком та готівковим ринком не очікується – курси практично зрівнялися, і така тенденція збережеться", – прогнозує Лєсовий.

Інтервенції НБУ залишаться в межах 600-800 млн дол. на тиждень, що свідчить про відносний баланс попиту та пропозиції. Уточнимо, що з 28 квітня по 2 травня Набцанк продав на міжбанку 743 млн дол., а з 5 по 9 травня – 624 млн дол.

Як каже Олександр Печерицин, на тлі зміцнення гривні та значних надходжень міжнародного фінансування не варто виключати нові кроки НБУ щодо подальшого послаблення валютних обмежень (з 10 травня Нацбанк збільшив ліміти на карткові розрахунки за кордоном та спростив відкриття рахунків для військовослужбовців – ред.).

"Також слід очікувати додаткового роз'яснення НБУ про можливий поступовий перехід від 100% прив'язки курсу гривні до долара на прив'язку до корзини валют, що включає євро та долар", – вважає Олександр Печерицин.

Разом з тим, Тарас Лєсовий нагадує, що валютний ринок все одно залишається схильним до впливу новинної повістки, яка, в тому числі, пов'язана з продовженням бойових дій і можливим перемир'ям.