Підстав для падіння гривні все ще немає. Чого очікувати від курсу валют у травні?

У травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, що дає підстави прогнозувати курс у межах 41-42 грн/дол.

Валютний ринок на тижні 21-25 квітня частково відіграв зміцнення гривні, яке спостерігалося у першій половині місяця, та готівковий курс зріс до 41,2-41,9 грн/дол., а офіційний – до 41,7 грн/дол.

Як пояснюють експерти, після великодніх вихідних побільшало покупців і попит на валюту ситуативно збільшився.

На міжбанку зростання попиту становить 18% за майже незмінної пропозиції. Можливо, НАК "Нафтогаз" почав купувати газ. А можливо, просто велике погашення гривневих ОВДП повернуло ліквідність на ринок. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Крім того, падіння долара на світовому ринку зупинилося, що частково вплинуло на його зміцнення щодо гривні в Україні.

Продаж валюти вперше з 2022 року перевищив купівлю

Загалом ситуація на валютному ринку зберігається без істотних змін вже протягом місяця-півтора. Курс впевнено тримається в діапазоні 41-42 грн/дол., а девальваційні настрої пішли на спад. У тому числі це сталося завдяки тому, що долар на міжнародній арені суттєво втратив свої позиції, внаслідок чого гривня стала сильнішою.

Офіційний курс гривні до долара та євро

Дані НБУ

Водночас аномально подорожчав євро. У другій половині квітня готівковий курс гривні до євро досяг 47-47,8 грн/євро, а офіційний – 47,4 грн/євро. Знову ж таки, такий тренд пов'язаний як із зміцненням євро на світовому ринку, так і з намірами Національного банку зробити євро основною валютою для курсової прив'язки в Україні.

При цьому диспропорції між попитом і пропозицією і на готівковому, і на безготівковому ринку вирівнялись. Більше того, якщо подивитися на поведінку населення, то фізособи у квітні вперше за три роки продавали валюти більше, ніж купували.

За тиждень 14-17 квітня, наприклад, пропозиція на готівковому ринку перевищила попит на 11 млн дол. Востаннє, коли за результатами тижня спостерігався приплив валюти на готівковому ринку, був липень 2022 року. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

На міжбанку ситуація схожа: розрив між попитом та пропозицією у квітні становить 40-50 млн дол. У січні-лютому, для порівняння, купівля валюти на безготівковому ринку в окремі дні перевищувала продаж на 100-200 млн дол.

Таким чином НБУ поки що має можливість економити міжнародні резерви, скоротивши обсяг інтервенцій. Нацбанк щотижня продає на міжбанку від 300 до 600 млн дол. Тому є ймовірність, що за квітень загальна сума інтервенцій буде ще меншою, ніж у березні, протягом якого НБУ продав трохи більше 2,6 млрд дол.

У травні долар залишиться нижче 42 гривень

На думку директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у травні попит на валюту та її пропозиція перебуватимуть у приблизному балансі.

На початок травня аналітик прогнозує курс у діапазоні 41,2-41,6 грн/дол.

"Крім системної політики НБУ на валютний ринок впливатимуть насамперед економічні чинники: розвиток експорту, обсяг міжнародного фінансування, а також ситуація у ключових галузях економіки, таких як агросектор, оборонно-промисловий комплекс та будівництво", – вважає Тарас Лєсовий.

Також важливим індикатором для валютного ринку залишається інфляційний тренд. Незважаючи на посилення монетарної політики НБУ, інфляція поки що не зменшує темп (у березні її рівень становив 1,4% до лютого), що є негативним фактором для стабільності гривні.

У травні інфляція може досягти локального піку та індекс споживчих цін може зрости до 1,5%, що у річному обчисленні становить 15%. На тлі цього у другій половині місяця офіційний курс може піднятися до 41,6–42 грн/дол. – на 1% до поточних значень. директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий

У той же час, фундаментально відносній рівновазі на ринку, яка сформувалася протягом квітня, поки що нічого не загрожує. Більше того, старт сезону податкових платежів може призвести до збільшення пропозиції валюти, що підтримає гривню.