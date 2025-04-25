Тарифні війни США матимуть обмежений вплив на економіку України - НБУ

Національний банк України оцінив вплив нової хвилі глобальних тарифних війн, що розпочалися після інавгурації президента США Дональда Трампа, на економіку України. Хоча розворот у торговій політиці США був очікуваним, масштаб і темпи змін стали несподіванкою навіть для світових ринків, що призвело до значної турбулентності.

Про це йдеться у інфляційному звіті регулятора.

За оцінками НБУ, Україна опинилася серед країн, найменш уражених новими митами США. Через позитивне сальдо торгівлі з Америкою нові тарифи щодо українських товарів обмежилися лише 10%.

Оскільки обсяги експорту з України до США залишаються відносно невеликими, прямий економічний вплив нових обмежень буде незначним.

Крім того, частина українських експортерів може виграти завдяки перерозподілу ринків та новим ніше­вим можливостям.

Натомість більший ризик НБУ бачить у непрямих наслідках – зниженні зовнішнього попиту на українську продукцію внаслідок сповільнення економік торговельних партнерів, особливо Єврозони та країн Центральної та Східної Європи. Саме цей фактор став однією з причин корекції прогнозу зростання ВВП України у 2025 році до 3,1%.

Водночас у Нацбанку очікують, що уповільнення буде короткостроковим завдяки фіскальним стимулам та накопиченому досвіду перебудови глобальних ланцюгів доданої вартості.

Певні переваги може отримати й український агросектор, зважаючи на відносну стабільність попиту на продовольство навіть під час рецесій. До того ж потенційне загострення продовольчих ризиків у світі може стимулювати імпортерів нарощувати запаси, що підтримуватиме експортну виручку України.

Додаткові можливості можуть з’явитися й у транспортного сектору — у разі часткової переорієнтації світових логістичних маршрутів.

Ще одним фактором, що посилює стійкість української економіки, НБУ називає високу адаптивність бізнесу — здатність швидко змінювати логістику, постачальників і ринки збуту, що вже не раз доводилось у надзвичайних умовах останніх років.

Інфляційні ризики від тарифних війн

Інфляційні ризики від тарифних війн також оцінено як помірні. Хоча перебудова глобальних ланцюгів може підвищити витрати та тиснути на ціни, одночасне охолодження світової економіки, зниження цін на нафту та потенційне перенаправлення товарних потоків до України можуть сприяти дезінфляційним процесам.

Серед довгострокових загроз НБУ відзначає пришвидшення деглобалізації та посилення геополітичної поляризації, які ускладнять доступ до деяких ринків і можуть знизити міжнародну увагу до російсько-української війни.

Водночас у цьому вбачаються й нові можливості: зростання попиту на оборонні товари та технології може зміцнити позиції українських виробників на глобальному ринку безпеки.

З огляду на підвищену невизначеність, НБУ продовжить дотримуватися гнучкого інфляційного таргетування та зберігатиме активну участь на валютному ринку. У разі загострення валютних чи торгових конфліктів НБУ буде готовий забезпечувати курсову гнучкість для уникнення дисбалансів і водночас працювати над дедоларизацією економіки, посиленням ролі гривні в заощадженнях та торгових розрахунках.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит. Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.