Тарифные войны Трампа: в НБУ рассказали о рисках и возможностях для Украины

Национальный банк Украины оценил влияние новой волны глобальных тарифных войн, начавшихся после инаугурации президента США Дональда Трампа на экономику Украины. Хотя разворот в торговой политике США был ожидаемым, масштаб и темпы перемен стали неожиданностью даже для мировых рынков, что привело к значительной турбулентности.

Об этом идет речь в инфляционном отчете регулятора.

По оценкам НБУ, Украина оказалась среди стран, наименее пораженных новыми пошлинами США. Из-за положительного сальдо торговли с Америкой новые тарифы по украинским товарам ограничились лишь 10%.

Поскольку объемы экспорта из Украины в США остаются относительно небольшими, прямое экономическое влияние новых ограничений будет незначительным.

Кроме того, часть украинских экспортеров может выиграть благодаря перераспределению рынков и новым нишевым возможностям.

Больший риск НБУ видит в косвенных последствиях – снижении внешнего спроса на украинскую продукцию вследствие замедления экономик торговых партнеров, особенно Еврозоны и стран Центральной и Восточной Европы. Именно этот фактор стал одной из причин коррекции прогноза роста ВВП Украины в 2025 году до 3,1%.

В то же время, в Нацбанке ожидают, что замедление будет краткосрочным благодаря фискальным стимулам и накопленному опыту перестройки глобальных цепей добавленной стоимости.

Определенные преимущества может получить и украинский агросектор, ввиду относительной стабильности спроса на продовольствие даже во время рецессий. К тому же, потенциальное обострение продовольственных рисков в мире может стимулировать импортеров наращивать запасы, что будет поддерживать экспортную выручку Украины.

Дополнительные возможности могут появиться и для транспортного сектора — в случае частичной переориентации мировых логистических маршрутов.

Еще одним фактором, усиливающим устойчивость украинской экономики, НБУ называет высокую адаптивность бизнеса — способность быстро менять логистику, поставщиков и рынки сбыта, что уже не раз приходилось в чрезвычайных условиях последних лет.

Инфляционные риски от тарифных войн

Инфляционные риски от тарифных войн также оценены как умеренные. Хотя перестройка глобальных цепей может повысить расходы и давить на цены, одновременное охлаждение мировой экономики, снижение цен на нефть и потенциальное перенаправление товарных потоков в Украину могут способствовать дезинфляционным процессам.

Среди долгосрочных угроз НБУ отмечает ускорение деглобализации и усиление геополитической поляризации, которая усложнит доступ к некоторым рынкам и может снизить международное внимание к российско-украинской войне.

В то же время, в этом видятся и новые возможности: рост спроса на оборонные товары и технологии может укрепить позиции украинских производителей на глобальном рынке безопасности.

Ввиду повышенной неопределенности НБУ продолжит придерживаться гибкого инфляционного таргетирования и будет сохранять активное участие на валютном рынке. В случае обострения валютных или торговых конфликтов НБУ будет готов обеспечивать курсовую гибкость во избежание дисбалансов и одновременно работать над дедолларизацией экономики, усилением роли гривны в сбережениях и торговых расчетах.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит. Для Украина будет действовать базовую пошлину в размере 10%.