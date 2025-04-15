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Тарифы Трампа парализовали мировую торговлю бриллиантами, поставки упали на 85% – FT

бриллианты
Бриллиантовый рынок замер из-за тарифов Трампа / Depositphotos

Из-за тарифов Трампа и мировой торговой войны, бриллиантовая промышленность стоимостью 82 миллиарда долларов, по словам трейдеров, фактически парализована, а объемы поставок через Антверпен, ключевой центр торговли, упали на 85%.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, США являются крупнейшим в мире потребителем бриллиантов, на который приходится около половины мирового спроса, но вынуждены импортировать их все, поскольку не имеют внутренних алмазных рудников.

Хотя Белый дом временно отложил введение "зеркальных" тарифов на 90 дней, базовый 10-процентный тариф на бриллианты уже действует. Эта неясность по поводу дальнейших действий сдерживает деятельность как торговцев драгоценными камнями, так и крупной индийской отрасли обработки бриллиантов.

Индия полирует более 90% всех бриллиантов в мире. Из-за того, что обработанные камни считаются продукцией этой страны, США могут ввести пошлину в 27% на импорт из Индии, если не будут достигнуты договоренности.

В США единственным звеном в цепи поставок бриллиантов является сертификация. Учитывая это, Gemological Institute of America (GIA), ведущее мировое сертификационное учреждение, принимает меры по расширению спектра международных услуг, в частности, в регионах Дубая и Гонконга.

Компания Signet Jewelers, крупнейший в мире котируемый на Нью-Йоркской фондовой бирже розничный продавец бриллиантовых ювелирных изделий, также испытывает негативное влияние тарифов. Компания уже сообщила своим поставщикам, что не будет покрывать новые расходы, связанные с тарифами, по уже существующим заказам, переводя таким образом финансовое бремя на зарубежных партнеров.

Напомним, министр торговли Китая предупредил, что тарифы Трампа могут спровоцировать "гуманитарный кризис", поскольку две крупнейшие экономики мира продолжают бороться в торговой войне. Он подчеркнул, что тарифы, введенные администрацией Трампа, "принесли большую неопределенность и нестабильность в мир".

Автор:
Татьяна Бессараб