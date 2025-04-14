Цены на золото начали падать после рекордного роста, реагируя на пошлины Трампа

Цены на золото в понедельник, 14 апреля, упали с рекордного максимума, достигнутого ранее. На предыдущий рост цен повлияло решение Трампа избавить смартфоны и компьютеры от запланированных взаимных американских тарифов.

Об этом сообщает Reuters.

Цена спотового золота упала на 0,4% до 3222,49 доллара за унцию. Ранее в этот день слитки достигли рекордной отметки в 3245,42 доллара. Фьючерсы на золото США свалились на 0,2% до 3238,50 баксов за унцию.

Как отметил аналитик MarketPulse от OANDA Зейн Вавда, рыночные настроения несколько улучшились после того, как президент Трамп упразднил тарифы США на электронику и смартфоны. Это частично повлекло за собой падение цен на золото, вероятно, из-за фиксации прибыли.

В пятницу Белый дом объявил об исключении смартфонов, компьютеров и другой электроники из высоких взаимных пошлин для Китая. Однако в воскресенье Трамп заявил, что в течение недели объявит ставку пошлины на импортные полупроводники .

"Соглашение между США и Китаем кажется маловероятно в ближайшее время, и глобальные торговые тарифы продолжают создавать проблемы, сохраняя высокий спрос на безопасные активы, такие как золото. Кроме того, ослабление доллара США еще больше поддерживает привлекательность золота", — добавил Вавда.

Эксперты ожидают дальнейший рост цены на золото

Аналитики Goldman ожидают, что к концу этого года цена на золото вырастет до 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года она, как ожидается, достигнет 4000 долларов.

Новые прогнозы появились после того, как золото выросло на 6,6% на прошлой неделе, а цены установили новый рекорд выше $3245 за унцию. Рост цен на золотые слитки произошел на фоне неопределенности на рынках и торговой политики президента США Дональда Трампа.

11 апреля цены на золото впервые превысили критический уровень в 3200 долларов за унцию, чему способствовали ослабление доллара и эскалация торговой войны, что заставило инвесторов погрузиться в безопасные активы.