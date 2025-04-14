Инвесткомпании сделали прогноз стоимости золота: сколько будет стоить благородный металл

Инвестиционный банк и одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs Group и швейцарская глобальная финансовая компания UBS Group, работающая в сферах инвестиционного банкинга, выпустили очередной прогноз по цене золота. Эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости благородного металла – к концу 2025 года цена на золото вырастет до 3700 долларов за унцию, а в 2026 году – еще выше.

Об этом сообщает Вloomberg.

Аналитики Goldman, включая Лину Томас, ожидают, что к концу этого года цена на золото вырастет до 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года она, как ожидается, достигнет 4000 долларов.

Новые прогнозы появились после того, как золото выросло на 6,6% на прошлой неделе, а цены установили новый рекорд выше $3245 за унцию. Рост цен на золотые слитки произошел на фоне неопределенности на рынках и торговой политики президента США Дональда Трампа.

Аналитики Goldman заявили, что в этом году покупки официального сектора, вероятно, составят в среднем около 80 тонн в месяц — по сравнению с их предварительной оценкой в 70 тонн. Рост рисков рецессии также, вероятно, увеличит приток средств в обеспеченные слитками биржевые фонды.

"Недавние потоки удивили в сторону повышения, вероятно, отражая возобновление спроса инвесторов на хеджирование против риска рецессии и снижение цен на рисковые активы", — заявили аналитики Goldman, добавив, что экономисты банка теперь вероятность рецессии оценивают в 45%. Если такой сценарий действительно произойдет, это может поднять цены на золото до $3880 за унцию до конца года.

Джонни Тевес из UBS в свою очередь отметил: "Постоянная неопределенность усиливает необходимость диверсификации портфелей, которая идет на пользу золоту . Более слабая ликвидность — частично из-за ограниченного роста добычи и больших объемов золота, замороженных в резервах центральных банков и активов ETF — может способствовать увеличению ценовых колебаний".

Напомним, 11 апреля цены на золото впервые превысили критический уровень в 3200 долларов за унцию, чему способствовали ослабление доллара и эскалация торговой войны, что заставило инвесторов погрузиться в безопасные активы.