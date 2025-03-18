Золото продолжает исторический рост: сколько стоит и какие причины подорожания

Во вторник, 18 марта, золото достигло исторического максимума, продолжив свой исторический рост выше отметки в 3000 долларов, поскольку глобальная неопределенность, усугубленная ростом торговой напряженности, удерживала внимание инвесторов на популярном активе.

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Об этом пишет агентство R euters.

Спотовое золото выросло на 0,6% до $3017,84 за унцию. Как отмечает агентство, 14 марта цены впервые поднялись выше $3000. Золото, исторически считающееся защитой от геополитической нестабильности, выросло более чем на 14% с начала года. С тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе, благородный металл достигал рекордного максимума 14 раз, поскольку экономические опасения из-за его тарифной войны вызвали спрос.

"Хотя золото может столкнуться с некоторой консолидацией из-за скорости его последнего движения, сочетания геополитической и геоэкономической неопределенности, растущей инфляции, более низких ставок и слабого доллара США продолжает оказывать мощное попутное влияние на инвестиционный спрос", — отмечают аналитики Всемирного совета по золоту (WGC).

ANZ (австралийская финансовая группа) повысила свой трехмесячный прогноз цен на золото до 3100 долларов США и шестимесячный прогноз до 3200 долларов США, сославшись на эскалацию геополитической и торговой напряженности, смягчение денежно-кредитной политики и покупки центральными банками.

По данным WGC, если в течение следующих нескольких недель цена на золото останется выше 3000 долларов, это может спровоцировать дополнительные покупки.

"Израильские авиаудары также могут привести к новому обострению напряженности на Ближнем Востоке, и это может стать еще одним фактором, способствующим росту цен на золото", – считает финансовый аналитик Capital Кайл Родда.

Серебро укрепилось на 0,2% до 33,90 долларов за унцию, платина выросла на 0,4% до 1004,16 долларов, а палладий вырос на 0,7% до 971,75 долларов.

Напомним, 14 марта цена золота достигла рекорда, превысив 3000 долларов за унцию, на фоне опасений по поводу негативных последствий агрессивной тарифной политики президента США Дональда Трампа. Это привело к беспокойству относительно роста экономики, снизило спрос на рисковые активы и подтолкнуло инвестиции в золотые фонды.