Золото продовжує історичне зростання: скільки коштує та які причини подорожчання

У вівторок, 18 березня, золото досягло історичного максимуму, продовживши своє історичне зростання вище за позначку в 3000 доларів, оскільки глобальна невизначеність, посилена зростанням торгової напруженості, утримувала увагу інвесторів на популярному активі.

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Про це пише агентство Reuters.

Спотове золото зросло на 0,6% до $3017,84 за унцію. Як зазначає агентство, 14 березня ціни вперше піднялися вище за $3000. Золото, яке історично вважається захистом від геополітичної нестабільності, зросло більш ніж на 14% з початку року. З того часу, як президент США Дональд Трамп обійняв посаду в січні, благородний метал досягав рекордного максимуму 14 разів, оскільки економічні побоювання через його тарифну війну викликали попит.

"Хоча золото може зіткнутися з деякою консолідацією через швидкість його останнього руху, поєднання геополітичної та геоекономічної невизначеності, інфляції, що зростає, нижчих ставок і слабкого долара США продовжує надавати потужний попутний вплив на інвестиційний попит", — зазначають аналітики Всесвітньої ради із золота (WGC).

ANZ (австралійська фінансова група) підвищила свій тримісячний прогноз цін на золото до 3100 доларів США та шестимісячний прогноз до 3200 доларів США, пославшись на ескалацію геополітичної та торгової напруженості, пом'якшення грошово-кредитної політики та купівлі центральними банками.

За даними WGC, якщо протягом наступних кількох тижнів ціна на золото залишиться вищою за 3000 доларів, це може спровокувати додаткові покупки.

"Ізраїльські авіаудари також можуть призвести до нового загострення напруженості на Близькому Сході, і це може стати ще одним фактором, що сприяє зростанню цін на золото", - вважає фінансовий аналітик Capital Кайл Родда.

Срібло зміцнилося на 0,2% до 33,90 доларів за унцію, платина зросла на 0,4% до 1 004,16 доларів, а паладій зріс на 0,7% до 971,75 доларів.

Нагадаємо, 14 березня ціна золота досягла рекорду, перевищивши 3000 доларів за унцію, на тлі побоювань щодо негативних наслідків агресивної тарифної політики президента США Дональда Трампа. Це спричинило занепокоєння щодо зростання економіки, знизило попит на ризикові активи та підштовхнуло інвестиції в золоті фонди.