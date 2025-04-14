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Інвесткомпанії зробили прогноз вартості золота: скільки коштуватиме благородний метал

зливки золота, рука
Золото продовжить дорожчати. / Вікіпедія

Інвестиційний банк і одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group та швейцарська глобальна фінансова компанія UBS Group, яка працює у сферах інвестиційного банкінгу, випустили черговий прогноз щодо ціни золота. Експерти очікують подальше зростання вартості благородного металу — до кінця 2025 року ціна на золото зросте до 3700 доларів за унцію, а у 2026 році — ще вище.

Про це повідомляє Вloomberg.

Аналітики Goldman, включаючи Ліну Томас, очікують, що до кінця цього року ціна на золото зросте до 3700 доларів за унцію, а до середини 2026 року вона, як очікується, досягне 4000 доларів.

Нові прогнози з'явилися після того, як золото виросло на 6,6% минулого тижня, а ціни встановили новий рекорд вище за $3245 за унцію. Зростання цін на золоті зливки сталося на тлі невизначеності на ринках і торговельної політики президента США Дональда Трампа.

Аналітики Goldman заявили, що цього року покупки офіційного сектору, ймовірно, становитимуть у середньому близько 80 тонн на місяць — порівняно з їхньою попередньою оцінкою в 70 тонн. Зростання ризиків рецесії також, ймовірно, збільшить приплив коштів у забезпечені зливками біржові фонди.

"Недавні потоки здивували у бік підвищення, ймовірно, відображаючи відновлення попиту інвесторів на хеджування проти ризику рецесії та зниження цін на ризикові активи", — заявили аналітики Goldman, додавши, що економісти банку тепер ймовірність рецесії оцінюють у 45%. Якщо такий сценарій справді відбудеться, це може "підняти ціни на золото до $3880 за унцію до кінця року".

Джони Тевес з UBS у свою чергу зазначив: "Постійна невизначеність посилює необхідність диверсифікації портфелів, що йде на користь золоту. Слабкіша ліквідність — частково через обмежене зростання видобутку та великі обсяги золота, заморожені в резервах центральних банків та активи ETF — може сприяти збільшенню цінових коливань ".

Нагадаємо, 11 квітня ціни на золото вперше перевищили критичний рівень у 3200 доларів за унцію, чому сприяли ослаблення долара та ескалація торгової війни, що змусило інвесторів поринути у безпечні активи.

Автор:
Тетяна Ковальчук