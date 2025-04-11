11 квітня ціни на золото вперше перевищили критичний рівень у 3200 доларів за унцію, чому сприяли ослаблення долара та ескалація торгової війни, що змусило інвесторів поринути у безпечні активи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото зросло на 0,6% до $3193 за унцію, а зливки досягли історичного максимуму $3219 і зросли приблизно на 5% цього тижня. Ф'ючерси на золото у США зросли майже на 2% до $3237.

"Швидке ослаблення долара США, мабуть, є основним чинником зростання цін на золото зараз. Це, мабуть, відображає відтік коштів з активів, що базуються на доларах США, з розпродажем акцій і облігацій на тлі невизначеності тарифної політики", — сказав Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Долар знизився майже на 1% в порівнянні з основними аналогами, що зробило зливки, оцінені в доларах, більш дешевими для закордонних покупців.

"$3500 — це наступна кругла цифра, яку почать люди. Я підозрюю, що ми не дістанемося туди негайно чи без перешкод на шляху", - сказав аналітик фінансового ринку Capital Кайл Родда. Крім тарифів, попит центральних банків, очікування зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США (ФРС), геополітична нестабільність на Близькому Сході та Європі, а також збільшення потоків у забезпечені золотом біржові фонди також сприяли зростанню металу цього року.

Основні фондові індекси також впали після того, як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 145%, але при цьому призупинив дію раніше оголошених мит для десятків країн на 90 днів.

Дані показали, що споживчі ціни в США несподівано впали у березні, проте ризики інфляції схильні до зростання. Тепер трейдери роблять ставку на те, що ФРС відновить зниження ставок у червні і, ймовірно, зменшить їх на цілий процентний пункт до кінця 2025 року.

Спотове срібло залишалося стабільним на рівні $31,2 за унцію, тоді як платина знизилася на 0,2% до $936,55. Паладій зріс на 0,7% до 914,55 дол.

Нагадаємо, 7 квітня ціни на золото впали до найнижчого рівня за останні три тижні. Інвестори позбавлялися золотих зливків, щоб покрити збитки за іншими угодами через побоювання глобальної рецесії на тлі ескалації торговельної війни.