Ціни на золото впали до найнижчого рівня за останні три тижні

Ціни на золото в понеділок, 7 квітня, впали до найнижчого рівня за останні три тижні. Інвестори позбавляються золотих зливків, щоб покрити збитки за іншими угодами через побоювання глобальної рецесії на тлі ескалації торговельної війни.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото впало на 0,1% до $3034,02 за унцію, а зливки впали більш ніж на 1% до найнижчого рівня з 13 березня. Ф'ючерси на золото у США зросли на 0,5% до $3051.

У п'ятницю, 4 квітня, ціни на золото впали більш ніж на 3% після того, як масштабніші, ніж очікувалося, мита президента США Дональда Трампа відбилися на світових ринках.

Китай вжив низку заходів у відповідь, включаючи додаткові мита у розмірі 34% на всі товари США та обмеження на експорт деяких рідкісноземельних металів.

"На ринках панує повна плутанина і невизначеність щодо того, чи є можливість для деескалації в майбутньому, враховуючи, що напруженість зараз досягла екстремального рівня, і багато хто все ще не може побачити швидкого вирішення ситуації", - сказав стратег ринку IG Йеап Джун Ронг.

Падіння цін на золото, яке зазвичай є активом-притулком у періоди невизначеності, змусило дилерів припустити, що інвестори можуть розпродавати зливки, щоб отримати прибуток та потенційно покрити збитки чи маржинальні вимоги щодо інших активів.

Побоювання з приводу глобальної рецесії минулого тижня призвели до зниження вартості американських акцій майже на 6 трильйонів доларів і спричинили падіння середнього індексу акцій Японії Nikkei майже на 9% у понеділок.

Тим часом, Центральний банк Китаю в березні п'ятий місяць поспіль поповнив свої резерви золотом.

"Центральні банки, очевидно, як і раніше, зацікавлені в додаванні золота до своїх резервів, що є основою підтримки дорогоцінних металів", — заявив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер, додавши, що золото продовжить залишатися кращим активом для центральних банків.

"Такі потоки покупок можуть сприяти збереженню висхідної траєкторії золота", зазначив Уотерер.

Спотові ціни на срібло зросли на 2% до 30,13 доларів за унцію, досягнувши найнижчого рівня майже сім місяців. Спотові ф'ючерси на платину зросли на 1% до $926,09, паладій додав майже 1% до $919,50.

Нагадаємо, 31 березня ціна золота досягла нового історичного максимуму, а за підсумками першого кварталу 2025 року демонструє найбільше зростання за понад 38 років.