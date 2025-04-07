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Цены на золото упали до самого низкого уровня за последние три недели
Цены на золото в понедельник, 7 апреля, упали до самого низкого уровня за последние три недели. Инвесторы избавляются от золотых слитков, чтобы покрыть убытки по другим соглашениям из-за опасений глобальной рецессии на фоне эскалации торговой войны.
Об этом сообщает агентство R euters.
Спотовое золото упало на 0,1% до $3034,02 за унцию , а с ливки упали более чем на 1% до самого низкого уровня с 13 марта. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,5% до $3051.
В пятницу , 4 апреля, цены на золото упали более чем на 3% после того, как более масштабные, чем ожидалось, пошлины президента США Дональда Трампа отразились на мировых рынках.
Китай принял ряд ответных мер, включая дополнительные пошлины в размере 34% на все товары США и ограничения на экспорт некоторых редкоземельных металлов.
"На рынках царит полная неразбериха и неопределенность относительно того, есть ли возможность для деэскалации в будущем, учитывая, что напряженность сейчас достигла экстремального уровня, и многие все еще не могут увидеть быстрого разрешения ситуации", — сказал стратег рынка IG Йеап Джун Ронг.
Падение цен на золото, обычно являющееся активом-убежищем в периоды неопределенности, заставило дилеров предположить, что инвесторы могут распродавать слитки, чтобы получить прибыль и потенциально покрыть убытки или маржинальные требования по другим активам.
Опасения по поводу глобальной рецессии на прошлой неделе привели к снижению стоимости американских акций почти на 6 триллионов долларов и повлекли за собой падение среднего индекса акций Японии Nikkei почти на 9% в понедельник.
Тем временем Центральный банк Китая в марте пятый месяц подряд пополнил свои резервы золотом.
" Центральные банки, очевидно, по-прежнему заинтересованы в добавлении золота в свои резервы, что является основой поддержки драгоценных металлов ", — заявил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, добавив, что золото продолжит оставаться лучшим активом для центральных банков.
" Такие потоки покупок могут способствовать сохранению восходящей траектории золота ", отметил Уотерер .
Спотовые цены на серебро выросли на 2% до 30,13 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня почти в семь месяцев. Спотовые фьючерсы на платину выросли на 1% до $926,09, палладий прибавил почти 1% до $919,50.
Напомним, 31 марта цена золота достигла нового исторического максимума, а по итогам первого квартала 2025 года демонстрирует наибольший рост более чем за 38 лет.