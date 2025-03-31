Золото бьет рекорды и показывает лучший квартальный результат с 1986 года.

В понедельник цена золота достигла нового исторического максимума, а по итогам первого квартала 2025 года демонстрирует наибольший рост более чем за 38 лет.

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Об этом пишет Reuters.

Причинами такого ралли стали беспокойство по поводу тарифной политики президента США Дональда Трампа, обостряющего мировое торговое напряжение, а также риска замедления глобальной экономики.

Цена спотового золота выросла на 1,1% и достигла 3116,82 доллара за унцию по состоянию на 06:38 по Гринвичу, тогда как ранее в ходе торгов был зафиксирован рекордный уровень в 3128,06 доллара. Фьючерсы на золото в США поднялись до 3148,00 доллара.

Всего в первом квартале рост золота превысил 18%, что является лучшим результатом третьего квартала 1986 года.

Факторы роста

Поддержку золоту оказывают несколько ключевых факторов:

Ожидание понижения процентных ставок, что делает драгоценные металлы более привлекательными для инвесторов;

Активные закупки золота центральными банками;

Увеличенный спрос на золото из-за биржевых фондов (ETF);

Ослабление доллара США, что сделало золото дешевле для держателей других валют.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер отмечает, что рынки ожидают объявления взаимных тарифов США, что повышает спрос на золото как защитный актив. Однако он добавляет, что если запланированные пошлины не окажутся такими жесткими, как опасаются инвесторы, возможна корректировка цены из-за фиксации доходов.

Ожидание рынка

Президент США Дональд Трамп должен объявить новые торговые пошлины 2 апреля, а тарифы на автомобили могут вступить в силу уже 3 апреля. Накануне он заявил, что планирует ввести вторичные пошлины в размере 25-50% покупателям российской нефти, если Москва будет препятствовать его усилиям прекратить войну в Украине.

Дополнительное влияние на рынок оказывает политика Федеральной резервной системы США. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что последние данные об инфляции заставили ее снизить уверенность в прогнозах по двукратному снижению ставок в этом году.

На фоне роста золота также дорожают другие драгоценные металлы. Серебро поднялось на 0,6% до 34,32 доллара за унцию, платина – на 1,1% до 994,60 доллара, а палладий – на 0,9% до 980,11 доллара. Все три металла показывают положительную динамику по итогам месяца.

Напомним, 27 марта, цены на золото установили новый рекорд, поскольку инвесторы активно скупали драгоценный металл как защиту от финансовых рисков.