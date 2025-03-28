Золото бьет 17-й рекорд года на фоне пошлин Трампа и падения рынков

27 марта цены на золото установили новый рекорд, поскольку инвесторы активно скупали драгоценный металл как защиту от финансовых рисков.

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Об этом пишет Reuters.

Рост произошел после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортные автомобили, что вызвало обвал фондовых рынков и обострение глобальной торговой напряженности.

Цена спотового золота поднялась на 1% до 3050,32 доллара за унцию, достигнув исторического максимума 3059,30 доллара. Фьючерсы на золото в США также подорожали на 1,3% и составили 3071,30 доллара за унцию. Это уже 17-й рекордный максимум стоимости золота в 2024 году.

Аналитики отмечают, что главным фактором роста стало желание инвесторов обезопасить активы из-за неопределенности, вызванной новыми тарифами США. По словам старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Габеркорна, если тенденция сохранится, в ближайшее время золото может превысить отметку в 3100 долларов за унцию.

Решение Трампа ввести 25% пошлины на автомобили вызвало жесткую реакцию правительств Канады, Франции и других стран, угрожающих ответными мерами. Это оказало негативное влияние на акции мировых автопроизводителей и усилило падение глобальных фондовых рынков.

Кроме торговых споров, поддержка золота обеспечивает устойчивый спрос со стороны центральных банков и растущие инвестиции в золото через биржевые фонды (ETF). Goldman Sachs уже повысил прогноз цены золота на конец 2025 года до 3300 долларов за унцию, ожидая дальнейшего роста из-за высокого спроса.

Серебро также выросло в цене, подорожав на 1,7% до 34,27 доллара за унцию. Это самый высокий уровень с октября 2024 года.

Теперь внимание инвесторов сосредоточено на ключевых экономических данных по потребительским расходам в США, которые будут обнародованы в пятницу. Они могут повлиять на дальнейшие решения Федерального резерва по процентным ставкам, традиционно влияющим на стоимость драгоценных металлов.

Напомним, 18 марта, золото достигло исторического максимума, продолжив свой исторический рост выше отметки в 3000 долларов, поскольку глобальная неопределенность, усиленная ростом торговой напряженности, удерживала внимание инвесторов на популярном активе.