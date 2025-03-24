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Золото подешевело на фоне укрепления доллара и ожиданий новых катализаторов
Золото подешевело, поскольку доллар укрепился, а трейдеры ожидали новых факторов для движения цен после недавнего ралли, которое подтолкнуло стоимость металла к рекордно высоким уровням из-за геополитических проблем и надежд на снижение ставок в США.
Об этом пишет Reuters.
Какие цены на золото
Спотовая цена золота снизилась на 0,1%, достигнув 3,02 тыс. долл. за унцию. В то же время фьючерсы на золото в США поднялись на 0,2%, достигнув 3,03 тыс. долл.
Накануне золото достигло рекордной стоимости 3,06 тыс. долл. за унцию.
Индекс доллара (DXY) колебался вблизи высочайшего уровня с 7 марта, что сделало золото менее доступным для зарубежных покупателей, ведь его цена в долларах выросла.
"Золото все еще имеет потенциал для роста, если рынки продолжат переживать из-за возможного негативного влияния пошлин на экономический рост, хотя это может быть частично компенсировано, если соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной приблизится к решению", — отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Что влияет на цены
Золото считается надежным активом защиты от геополитических рисков, экономической неопределенности, инфляции и колебаний рынков.
В частности:
- Делегация США на переговорах с Россией в понедельник потребует прекращения огня в Черном море и более широкого мира в Украине.
- В то же время израильский авиаудар по больнице в Газе в воскресенье привел к гибели пяти человек, включая политического лидера ХАМАС.
- Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу 2 апреля взаимных пошлин, что может привести к инфляции и замедлению экономического роста.
Напомним, 18 марта, золото достигло исторического максимума, продолжив свой исторический рост выше отметки в 3000 долларов, поскольку глобальная неопределенность, усиленная ростом торговой напряженности, удерживала внимание инвесторов на популярном активе.