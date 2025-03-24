Золото подешевело на фоне укрепления доллара и ожиданий новых катализаторов

Золото подешевело, поскольку доллар укрепился, а трейдеры ожидали новых факторов для движения цен после недавнего ралли, которое подтолкнуло стоимость металла к рекордно высоким уровням из-за геополитических проблем и надежд на снижение ставок в США.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет Reuters.

Какие цены на золото

Спотовая цена золота снизилась на 0,1%, достигнув 3,02 тыс. долл. за унцию. В то же время фьючерсы на золото в США поднялись на 0,2%, достигнув 3,03 тыс. долл.

Накануне золото достигло рекордной стоимости 3,06 тыс. долл. за унцию.

Индекс доллара (DXY) колебался вблизи высочайшего уровня с 7 марта, что сделало золото менее доступным для зарубежных покупателей, ведь его цена в долларах выросла.

"Золото все еще имеет потенциал для роста, если рынки продолжат переживать из-за возможного негативного влияния пошлин на экономический рост, хотя это может быть частично компенсировано, если соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной приблизится к решению", — отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Что влияет на цены

Золото считается надежным активом защиты от геополитических рисков, экономической неопределенности, инфляции и колебаний рынков.

В частности:

Делегация США на переговорах с Россией в понедельник потребует прекращения огня в Черном море и более широкого мира в Украине.

В то же время израильский авиаудар по больнице в Газе в воскресенье привел к гибели пяти человек, включая политического лидера ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу 2 апреля взаимных пошлин, что может привести к инфляции и замедлению экономического роста.

Напомним, 18 марта, золото достигло исторического максимума, продолжив свой исторический рост выше отметки в 3000 долларов, поскольку глобальная неопределенность, усиленная ростом торговой напряженности, удерживала внимание инвесторов на популярном активе.