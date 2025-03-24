Золото подешевшало на тлі зміцнення долара та очікувань нових каталізаторів

Золото подешевшало, оскільки долар зміцнився, а трейдери очікували нових факторів для руху цін після нещодавнього ралі, яке підштовхнуло вартість металу до рекордно високих рівнів через геополітичні проблеми та сподівання на зниження ставок у США.

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Про це пише Reuters.

Які ціни на золото

Спотова ціна золота знизилася на 0,1%, досягнувши 3,02 тис. дол. за унцію. У той же час ф'ючерси на золото в США піднялися на 0,2%, досягнувши 3,03 тис. дол.

Напередодні золото досягло рекордної вартості в 3,06 тис. дол. за унцію.

Індекс долара (DXY) коливався поблизу найвищого рівня з 7 березня, що зробило золото менш доступним для закордонних покупців, адже його ціна в доларах зросла.

"Золото все ще має потенціал для зростання, якщо ринки продовжать хвилюватися через можливий негативний вплив мит на економічне зростання, хоча це може бути частково компенсовано, якщо угода про припинення вогню між Росією та Україною наблизиться до вирішення", — зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Що впливає на ціни

Золото вважається надійним активом для захисту від геополітичних ризиків, економічної невизначеності, інфляції та коливань ринків.

Зокрема:

Делегація США на переговорах з Росією в понеділок вимагатиме припинення вогню в Чорному морі та ширшого миру в Україні.

У той самий час ізраїльський авіаудар по лікарні в Газі в неділю призвів до загибелі п'яти осіб, включаючи політичного лідера ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп оголосив про взаємні мита, які вступлять в силу 2 квітня, що може призвести до інфляції та уповільнення економічного зростання.

Нагадаємо, 18 березня, золото досягло історичного максимуму, продовживши своє історичне зростання вище за позначку в 3000 доларів, оскільки глобальна невизначеність, посилена зростанням торгової напруженості, утримувала увагу інвесторів на популярному активі.