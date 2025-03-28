Золото б’є 17-й рекорд року на фоні мит Трампа та падіння ринків

27 березня, ціни на золото встановили новий рекорд, оскільки інвестори активно скуповували дорогоцінний метал як захист від фінансових ризиків.

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Про це пише Reuters.

Зростання відбулося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на імпортні автомобілі, що викликало обвал фондових ринків та загострення глобальної торговельної напруженості.

Ціна спотового золота піднялася на 1% до 3050,32 долара за унцію, досягнувши історичного максимуму 3059,30 долара. Ф'ючерси на золото в США також подорожчали на 1,3% і сягнули 3071,30 долара за унцію. Це вже 17-й рекордний максимум вартості золота у 2024 році.

Аналітики зазначають, що головним фактором зростання стало бажання інвесторів убезпечити активи через невизначеність, спричинену новими тарифами США. За словами старшого ринкового стратега RJO Futures Боба Габеркорна, якщо тенденція збережеться, найближчим часом золото може перевищити позначку в 3100 доларів за унцію.

Рішення Трампа ввести 25% мита на автомобілі викликало жорстку реакцію урядів Канади, Франції та інших країн, які загрожують заходами у відповідь. Це негативно вплинуло на акції світових автовиробників і посилило падіння глобальних фондових ринків.

Окрім торговельних суперечок, підтримку золоту забезпечує стійкий попит з боку центральних банків та зростаючі інвестиції в золото через біржові фонди (ETF). Goldman Sachs вже підвищив прогноз ціни золота на кінець 2025 року до 3300 доларів за унцію, очікуючи подальшого зростання через високий попит.

Срібло також зросло в ціні, подорожчавши на 1,7% до 34,27 долара за унцію. Це найвищий рівень з жовтня 2024 року.

Тепер увага інвесторів зосереджена на ключових економічних даних щодо споживчих витрат у США, які будуть оприлюднені у п’ятницю. Вони можуть вплинути на подальші рішення Федерального резерву щодо процентних ставок, які традиційно впливають на вартість дорогоцінних металів.

Нагадаємо, 18 березня, золото досягло історичного максимуму, продовживши своє історичне зростання вище за позначку в 3000 доларів, оскільки глобальна невизначеність, посилена зростанням торгової напруженості, утримувала увагу інвесторів на популярному активі.