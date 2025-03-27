Goldman Sachs прогнозує зростання цін на золото попри геополітичні ризики

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до 3300 доларів за унцію до кінця 2025 року, але припускає, що можливе перемир'я між Росією та Україною може тимчасово знизити ціну.

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Про це інформує Reuters.

Про ціни на золото

Goldman Sachs (GS.N) оновив свій прогноз ціни на золото, підвищивши очікування до 3300 доларів США за унцію на кінець 2025 року з попередніх 3100 доларів. Причиною такого зростання стали вищі, ніж очікувалося, надходження від ETF та стабільний попит з боку центральних банків. Крім того, аналітики підвищили прогнозний діапазон ціни на золото до $3250-$3520, з попереднього $3100-$3300.

Інвестиційний банк прогнозує, що великі азіатські центральні банки продовжать активні закупівлі золота протягом наступних трьох-шести років, щоб досягти запланованих рівнів золотих резервів. Банк також підвищив свої оцінки попиту з боку центральних банків до 70 тонн на місяць, порівняно з попередніми 50 тоннами, через підвищену політичну невизначеність у США та очікування, що Китай продовжить купувати золото високими темпами ще кілька років.

Goldman Sachs визначає два основних ризики для зростання ETF:

по-перше, цикл скорочення ставок ФРС, спричинений рецесією, може підштовхнути ціни на золото до 3410 доларів за унцію до кінця 2025 року;

по-друге, зростання попиту інвесторів на золото як засіб хеджування може повернути активи ETF до рівня пандемії, підтримавши ціни до 3680 доларів за унцію до кінця 2025 року.

Банк підтвердив свою довгострокову рекомендацію щодо торгівлі золотом, водночас зазначивши, що ці два потенційні сценарії можуть створити більш вигідні можливості для входу на ринок.

Перша подія, на думку банку, це можливе укладення мирної угоди між Росією та Україною, що може викликати короткострокові спекулятивні продажі. Однак очікується, що це не матиме тривалого впливу на глобальний попит чи пропозицію золота.

Інша потенційна подія — це різке падіння акцій, що призведе до ліквідації золота через маржу. Однак банк вважає, що цей ефект буде тимчасовим, оскільки спекулятивне позиціонування відновиться через невизначеність, а структурний попит з боку центральних банків і ETF залишиться стабільним.

Про Goldman Sachs

Goldman Sachs — один із провідних інвестиційних банків світу, який спеціалізується на наданні інвестиційно-банківських послуг, торгівлі цінними паперами, управлінні активами та консалтингу в галузі злиттів і поглинань.

Заснований у 1869 році в США, банк має важливе значення в глобальній фінансовій системі. Серед його клієнтів — корпорації, уряди, фінансові установи та багаті приватні особи.

Goldman Sachs славиться своїм впливом на світові фінансові ринки та тим, що багато його колишніх співробітників займають ключові посади в урядових структурах і бізнесі.

Нагадаємо, 18 березня, золото досягло історичного максимуму, продовживши своє історичне зростання вище за позначку в 3000 доларів, оскільки глобальна невизначеність, посилена зростанням торгової напруженості, утримувала увагу інвесторів на популярному активі.