Goldman Sachs прогнозирует рост цен на золото, несмотря на геополитические риски.

Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото до 3300 долларов за унцию до конца 2025 года, но предполагает, что возможное перемирие между Россией и Украиной может временно снизить цену.

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Об этом сообщает Reuters.

О ценах на золото

Goldman Sachs (GS.N) обновил свой прогноз цены на золото, повысив ожидания до 3300 долларов США за унцию на конец 2025 года с предыдущих 3100 долларов. Причиной такого роста стали выше ожидаемых поступлений от ETF и стабильный спрос со стороны центральных банков. Кроме того, аналитики повысили прогнозный диапазон цены на золото до $3250-$3520, с предыдущего $3100-$3300.

Инвестиционный банк прогнозирует, что крупные азиатские центральные банки продолжат активные закупки золота в течение следующих трех-шести лет, чтобы добиться запланированных уровней золотых резервов. Банк также повысил свои оценки спроса со стороны центральных банков до 70 тонн в месяц по сравнению с предыдущими 50 тоннами из-за повышенной политической неопределенности в США и ожидания, что Китай продолжит покупать золото высокими темпами еще несколько лет.

Goldman Sachs определяет два основных риска для роста ETF:

во-первых, цикл сокращения ставок ФРС, вызванный рецессией, может подтолкнуть цены на золото до 3410 долларов за унцию до конца 2025;

во-вторых, рост спроса инвесторов на золото как средство хеджирования может вернуть активы ETF до уровня пандемии, поддержав цены до 3680 долларов за унцию до конца 2025 года.

Банк подтвердил свою долгосрочную рекомендацию по торговле золотом, отметив, что эти два потенциальных сценария могут создать более выгодные возможности для входа на рынок.

Первое событие, по мнению банка, это возможно заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, что может привести к краткосрочным спекулятивным продажам. Однако ожидается, что это не окажет длительного влияния на глобальный спрос или предложение золота.

Другое потенциальное событие – это резкое падение акций, что приведет к ликвидации золота из-за маржи. Однако банк считает, что этот эффект будет временным, поскольку спекулятивное позиционирование возобновится по неопределенности, а структурный спрос со стороны центральных банков и ETF останется стабильным.

О Goldman Sachs

Goldman Sachs — один из ведущих инвестиционных банков мира, специализирующийся на предоставлении инвестиционно-банковских услуг, торговле ценными бумагами, управлении активами и консалтинге в области слияний и поглощений.

Основанный в 1869 году в США банк имеет важное значение в глобальной финансовой системе. Среди его клиентов – корпорации, правительства, финансовые учреждения и богатые частные лица.

Goldman Sachs славится своим влиянием на мировые финансовые рынки и тем, что многие его бывшие сотрудники занимают ключевые посты в правительственных структурах и бизнесе.

Напомним, 18 марта, золото достигло исторического максимума, продолжив свой исторический рост выше отметки в 3000 долларов, поскольку глобальная неопределенность, усиленная ростом торговой напряженности, удерживала внимание инвесторов на популярном активе.