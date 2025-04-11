11 апреля цены на золото впервые превысили критический уровень в 3200 долларов за унцию, чему способствовали ослабление доллара и эскалация торговой войны, что заставило инвесторов погрузиться в безопасные активы.

Об этом сообщает агентство R euters.

Спотовое золото выросло на 0,6% до $3193 за унцию, а слитки достигли исторического максимума в $3219 и выросли примерно на 5% на этой неделе. Фьючерсы на золото в США выросли почти на 2% до $3237.

"Быстрое ослабление доллара США, пожалуй, является основным фактором роста цен на золото сейчас. Это, пожалуй, отражает отток средств из базирующихся на долларах США активов с распродажей акций и облигаций на фоне неопределенности тарифной политики", — сказал Илья Спивак, руководитель отдела глобальной макроэкономики Ta.

Доллар снизился почти на 1% по сравнению с основными аналогами, что сделало слитки, оцененные в долларах, более дешевыми для зарубежных покупателей.

"$3500 — это следующая круглая цифра, которую начнут люди. Я подозреваю, что мы не доберемся туда немедленно или без препятствий на пути", — сказал аналитик финансового рынка Capital Кайл Родда. Помимо тарифов, спрос центральных банков, ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и Европе, а также увеличение потоков в обеспеченные золотом биржевые фонды способствовали также росту металла в этом году.

Основные фондовые индексы также свалились после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайский импорт до 145%, но при этом приостановил действие ранее объявленных пошлин для десятков стран на 90 дней.

Данные показали, что потребительские цены в США неожиданно упали в марте, однако риски инфляции подвержены росту. Теперь трейдеры делают ставку на то, что ФРС возобновит снижение ставок в июне и, вероятно, снизит их на целый процентный пункт до конца 2025 года.

Спотовое серебро оставалось стабильным на уровне $31,2 за унцию, в то время как платина снизилась на 0,2% до $936,55. Палладий вырос на 0,7% до 914,55 дол.

Напомним, 7 апреля цены на золото упали до самого низкого уровня за последние три недели. Инвесторы избавлялись от золотых слитков, чтобы покрыть убытки по другим соглашениям из-за опасений глобальной рецессии на фоне эскалации торговой войны.