Ціни на золото почали падати після рекордного зростання, реагуючи на мита Трампа

Ціни на золото в понеділок, 14 квітня, впали з рекордного максимуму, досягнутого раніше. На попереднє зростання цін вплинуло рішення Трампа звільнити смартфони та комп'ютери від запланованих взаємних американських тарифів.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна спотового золота впала на 0,4% до 3222,49 долара за унцію. Раніше цього дня злитки досягли рекордної позначки в 3245,42 долара. Ф'ючерси на золото США впали на 0,2% до 3238,50 доларів за унцію.

Як зазначив аналітик MarketPulse від OANDA Зейн Вавда, ринкові настрої дещо покращилися після того, як президент Трамп скасував тарифи США на електроніку та смартфони. Це частково спричинило падіння цін на золото, ймовірно, через фіксацію прибутку.

У п'ятницю Білий дім оголосив про виключення смартфонів, комп'ютерів та іншої електроніки з високих взаємних мит для Китаю. Однак у неділю Трамп заявив що протягом тижня оголосить ставку мита на імпортні напівпровідники.

"Угода між США та Китаєм здається малоймовірною найближчим часом, і глобальні торговельні тарифи продовжують створювати проблеми, зберігаючи високий попит на безпечні активи, такі як золото. Крім того, ослаблення долара США ще більше підтримує привабливість золота", – додав Вавда.

Експерти очікують подальше зростання ціни на золото

Аналітики Goldman очікують, що до кінця цього року ціна на золото зросте до 3700 доларів за унцію, а до середини 2026 року вона, як очікується, досягне 4000 доларів.

Нові прогнози з'явилися після того, як золото виросло на 6,6% минулого тижня, а ціни встановили новий рекорд вище за $3245 за унцію. Зростання цін на золоті зливки сталося на тлі невизначеності на ринках і торговельної політики президента США Дональда Трампа.

11 квітня ціни на золото вперше перевищили критичний рівень у 3200 доларів за унцію, чому сприяли ослаблення долара та ескалація торгової війни, що змусило інвесторів поринути у безпечні активи.