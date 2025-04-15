Тарифи Трампа паралізували світову торгівлю діамантами, поставки впали на 85% – FT

Через тарифи Трампа та світову торговельну війну, діамантова промисловість вартістю 82 мільярди доларів, за словами трейдерів, фактично паралізована, а обсяги поставок через Антверпен, ключовий центр торгівлі, впали на 85%.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, США є найбільшим у світі споживачем діамантів, на який припадає близько половини світового попиту, але вони змушені імпортувати їх усі, оскільки не мають внутрішніх алмазних копалень.

Хоча Білий дім тимчасово відклав введення "дзеркальних" тарифів на 90 днів, базовий 10-відсотковий тариф на діаманти вже є чинним. Ця неясність щодо подальших дій стримує діяльність як торговців дорогоцінним камінням, так і великої індійської галузі обробки діамантів.

Індія полірує понад 90% усіх діамантів у світі. Через те, що оброблені камені вважаються продукцією цієї країни, США можуть запровадити мито в 27% на імпорт з Індії, якщо не буде досягнуто домовленостей.

У США єдиною ланкою в ланцюгу постачання діамантів є сертифікація. Враховуючи це, Gemological Institute of America (GIA), провідна світова сертифікаційна установа, вживає заходів щодо розширення спектру міжнародних послуг, зокрема в регіонах Дубаю та Гонконгу.

Компанія Signet Jewelers, найбільший у світі роздрібний продавець діамантових ювелірних виробів, що котується на Нью-Йоркській фондовій біржі, також відчуває негативний вплив тарифів. Компанія вже повідомила своїм постачальникам, що не буде покривати нові витрати, пов'язані з тарифами, за вже існуючими замовленнями, перекладаючи таким чином фінансовий тягар на закордонних партнерів.

Нагадаємо, міністр торгівлі Китаю попередив, що тарифи Трампа можуть спровокувати "гуманітарну кризу", оскільки дві найбільші економіки світу продовжують боротися в торговій війні. Він наголосив, що тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, "принесли велику невизначеність і нестабільність у світ".