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Торговая война: Трамп обещает существенно снизить пошлины для Китая
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что высокие тарифы на китайские товары "существенно снизятся, но не будут нулевыми".
Об этом сообщает CNN.
Не будут нулевыми, но снизятся
"145% — это очень высокий показатель, и он не будет столь высоким. Он не будет даже близко таким высоким. Он существенно снизится. Но не будет нулевым", — подчеркнул Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Президент США вновь выразил надежду, что лидер Китая Си Цзиньпин сядет за стол переговоров – и пообещал "быть очень вежливым".
"Мы будем очень вежливыми. Они будут очень вежливыми, и мы увидим, что произойдет. Но в конечном итоге они должны заключить соглашение, потому что в противном случае они не смогут вести дела в Соединенных Штатах, а мы хотим, чтобы они были привлечены. Я думаю, что мы будем жить вместе очень счастливо и, в идеале, работать хорошо", - уверен Трамп.
Как пишет издание, в свою очередь министр финансов США Скотт Бессент сообщил инвесторам, что целью администрации Белого дома является перебалансирование торговли, поскольку торговая война с Китаем "нежизнеспособна".
Торговая война США и Китая
С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.
В ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.
Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.
После этого в Белом доме заявили, что готовы повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.