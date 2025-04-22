Китай смог обойти пошлины Трампа: выдает свои товары за южнокорейские

Китай начал выдавать свои товары за южнокорейские, чтобы обойти пошлины президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Китайские компании маскируют свою продукцию под южнокорейскую

Так, таможенная служба Южной Кореи заявила, что после специальной проверки за первый квартал выявила нарушения на сумму почти 21 миллион долларов, причем 97% приходится на экспорт в США. Среди продукции с поддельной маркировкой – матрасы, элементы батарей, алюминиевые конструкции и микроэлектроника.

По словам директора по планированию расследований таможенной службы Южной Кореи Ли Кван Ву, во время первого президентства Трампа наблюдался рост количества товаров, в которых меняли маркировку для беспошлинного экспорта, поэтому сейчас Сеул ожидает подобную тенденцию.

Как пишет Reuters, таможенная служба Южной Кореи уже создала специальную оперативную группу для предотвращения попыток незаконного экспорта товаров и планирует разработать более конкретные меры по реагированию для защиты отечественных компаний.

У Южной Кореи есть из США пакт о свободной торговле, но Трамп ввел для нее 25% пошлины.

Торговая война США и Китая

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

В ответ на пошлины президента Трампа, Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

После этого в Белом доме заявили, что готовы повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.