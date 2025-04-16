Трамп предлагает странам ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на таможенные льготы – WSJ

Администрация Трампа планирует использовать текущие тарифные переговоры для того, чтобы вынудить торговых партнеров США ограничить свои отношения с Китаем. В случае отказа страны могут потерять доступ к американскому рынку.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Идея состоит в том, чтобы получить от торговых партнеров США обязательство изолировать экономику Китая в обмен на снижение торговых и тарифных барьеров, установленных Белым домом.

Официальные лица США планируют использовать переговоры с более чем 70 странами, чтобы попросить их запретить Китаю перевозить товары через их страны, не позволить китайским компаниям располагаться на их территории во избежание тарифов США и не поглощать дешевые промышленные товары Китая в их экономику.

Как пишет WSJ, эти действия направлены на ухудшение нестабильной экономики Китая, заставив Пекин вести переговоры с меньшей переговорной силой перед потенциальной встречей между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином. Конкретные требования могут различаться в зависимости от страны, в зависимости от ее экономических связей.

По словам источников, американские чиновники уже обсуждали эту идею на начальных этапах переговоров с некоторыми странами. Сам Трамп намекнул на эту стратегию 15 апреля, заявив, что будет рассматривать возможность заставить страны выбирать между США и Китаем. Это прозвучало в ответ на вопрос о Панаме, решившей не возобновлять свое участие в китайской инициативе «Пояс и путь».

Один из идеологов этой стратегии – министр финансов США Скотт Бессент. Он играет ведущую роль в тарифных переговорах после объявления Трампом 9 апреля о 90-дневной паузе в применении взаимных тарифов (за исключением Китая).

Министр финансов должен встретиться с министром экономического возрождения Японии уже в среду и составил список стран, которые, по его мнению, могут вскоре заключить соглашения с США, включая Японию, Великобританию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Напомним, с 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов. В ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Европейский Союз объединить усилия против тарифной политики президента США Дональда Трампа. Он отметил, что это необходимо не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной справедливости и правосудия, а также международных правил и порядка.