Китай зміг обійти мита Трампа: видає свої товари за південнокорейські

Китай почав видавати свої товари за південнокорейські, щоб оминути мита президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Китайські компанії маскують свою продукцію під південнокорейську

Так, митна служба Південної Кореї заявила, що після спеціальної перевірки за перший квартал виявила порушення на суму майже 21 мільйон доларів, причому 97% припадає на експорт до США. Серед продукції з підробленим маркуванням - матраци, елементи батарей, алюмінієві конструкції та мікроелектроніка.

За словами директора з планування розслідувань митної служби Південної Кореї Лі Кван Ву, під час першого президентства Трампа спостерігалося зростання кількості товарів, в яких змінювали маркування задля безмитного експорту, тож зараз Сеул очікує на подібну тенденцію.

Як пише Reuters, митна служба Південної Кореї уже створила спеціальну оперативну групу для запобігання спробам незаконного експорту товарів і планує розробити більш конкретні заходи реагування для захисту вітчизняних компаній.

Південна Корея має зі США пакт про вільну торгівлю, але Трамп ввів для неї 25% мита.

Торгова війна США та Китаю

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.

У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

Після цього у Білому домі заявили, що готові підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.