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Торгова війна: Трамп обіцяє суттєво знизити мита для Китаю
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що високі тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але не будуть нульовими".
Про це повідомляє CNN.
Не будуть нульовими, але знизяться
"145% - це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але не буде нульовим", - наголосив Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.
Президент США знову висловив сподівання, що лідер Китаю Сі Цзиньпін сяде за стіл переговорів - і пообіцяв "бути дуже ввічливим".
"Ми будемо дуже ввічливими. Вони будуть дуже ввічливими, і ми побачимо, що станеться. Але в кінцевому підсумку вони повинні укласти угоду, тому що в іншому випадку вони не зможуть вести справи в Сполучених Штатах, а ми хочемо, щоб вони були залучені. Я думаю, що ми будемо жити разом дуже щасливо і, в ідеалі, працювати разом, так що я думаю, що все вийде дуже добре", - переконаний Трамп.
Як пише видання, своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив інвесторам, що метою адміністрації Білого дому є перебалансування торгівлі, оскільки торговельна війна з Китаєм є "нежиттєздатною".
Торгова війна США та Китаю
З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.
У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.
Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.
Після цього у Білому домі заявили, що готові підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.