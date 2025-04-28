Поводов для падения гривны по-прежнему нет. Чего ожидать от курса валют в мае?

В мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированы, что дает основания прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл.

Валютный рынок на неделе 21-25 апреля частично отыграл укрепление гривны, которое наблюдалось в первой половине месяца, и наличный курс вырос до 41,2-41,9 грн/долл., а официальный – до 41,7 грн/долл.

Как объясняют эксперты, после пасхальных выходных стало больше покупателей и спрос на валюту ситуативно увеличился.

На межбанке рост спроса составляет 18% при почти неизменном предложении. Возможно, НАК "Нафтогаз" начал покупать газ. А возможно, просто большое погашение гривневых ОВГЗ вернуло ликвидность на рынок. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Кроме того, падение доллара на мировом рынке остановилось, что отчасти повлияло на его укрепление по отношению к гривне в Украине.

Продажа валюты впервые с 2022 года превысила покупку

В целом, ситуация на валютном рынке сохраняется без существенных изменений уже в течение месяца-полутора. Курс уверенно держится в диапазоне 41-42 грн/долл., а девальвационные настроения пошли на спад. В том числе это произошло благодаря тому, что доллар на международной арене существенно растерял свои позиции, в результате чего гривна стала выглядеть сильнее.

Официальный курс гривны к доллару и евро

Данные НБУ

Вместе с тем, аномально подорожал евро. Во второй половине апреля наличный курс гривны к евро достиг 47-47,8 грн/евро, а официальный – 47,4 грн/евро. Опять же, такой тренд связан как с укреплением евро на мировом рынке, так и с намерениями Национального банка сделать евро основной валютой для курсовой привязки в Украине.

При этом диспропорции между спросом и предложением и на наличном, и на безналичном рынке сгладились. Более того, если посмотреть на поведение населения, то физлица в апреле впервые за три года продавали валюты больше, чем покупали.

За неделю 14-17 апреля, к примеру, предложение на наличном рынке превысило спрос на 11 млн долл. Последний раз, когда по результатам недели наблюдался приток валюты на наличном рынке, был июль 2022 года. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

На межбанке ситуация похожая: разрыв между спросом и предложением в апреле составляет 40-50 млн долл. В январе-феврале, для сравнения, покупка валюты на безналичном рынке в отдельные дни превышала продажу на 100-200 млн долл.

В итоге, НБУ пока что имеет возможность экономить международные резервы, сократив объем интервенций. Нацбанк каждую неделю продает на межбанке от 300 до 600 млн долл. Поэтому есть вероятность, что за апрель общая сумма интервенций будет еще меньше, чем в марте, в течение которого НБУ продал чуть более 2,6 млрд долл.

В мае доллар останется ниже 42 гривен

По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в мае спрос на валюту и ее предложение будут находиться в примерном балансе.

На начало мая аналитик прогнозирует курс в диапазоне 41,2-41,6 грн/долл.

"Кроме системной политики НБУ на валютный рынок будут влиять, прежде всего, экономические факторы: развитие экспорта, объем международного финансирования, а также ситуация в ключевых отраслях экономики, таких как агросектор, оборонно-промышленный комплекс и строительство", – считает Тарас Лесовой.

Также важным индикатором для валютного рынка остается инфляционный тренд. Несмотря на ужесточение монетарной политики НБУ, инфляция пока не сбавляет темп (в марте ее уровень составил 1,4% к февралю), что является негативным фактором для стабильности гривны.

В мае инфляция может достичь локального пика и индекс потребительских цен может возрасти до 1,5%, что в годовом исчислении составляет 15%. На фоне этого во второй половине месяца официальный курс может подняться до 41,6-42 грн/долл. – на 1% к текущим значениям. директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой

В то же время, фундаментально относительному равновесию на рынке, которое сформировалось в течение апреля, пока ничего не угрожает. Более того, старт сезона налоговых платежей может подстегнуть увеличение предложения валюты, что поддержит гривну.