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НБУ рассматривает возможность перехода на евро для валютных интервенций
Национальный банк рассматривает возможность постепенного перехода на евро в валютных интервенциях. Основной валютой для таких операций остается доллар США, а потенциальные изменения рассматриваются в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил заместитель НБУ Юрий Гелетей во время прессбрифинга, информирует Интерфакс-Украина.
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Как отмечают в Нацбанке, учитывая курс на евроинтеграцию, существенную поддержку со стороны европейских партнеров в сфере безопасности, а также возможную фрагментацию глобальной торговли регулятор усиленно анализирует валютные тренды.
Особое внимание уделено евро, учитывая роль ЕС как главного торгового партнера Украины.
Гелетий подчеркнул, что сейчас Украина осуществляет валютные интервенции в долларах США, поскольку именно эта валюта является основной для курсовой привязки.
Национальный банк внимательно следит за ситуацией на международных рынках, оценивая ее влияние на стратегию управления золотовалютными резервами. В случае необходимости регулятор готов пересмотреть их структуру, в которой доминируют активы, номинированные в долларах США.
"Структура резервов и их изменение – это скорее техническое упражнение. Если мы видим необходимость это сделать, мы это сделаем", — заметил глава НБУ Андрей Пышный.
Напомним, Национальный банк с 31 марта отказался от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала и т.д.