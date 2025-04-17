НБУ рассматривает возможность перехода на евро для валютных интервенций

Национальный банк рассматривает возможность постепенного перехода на евро в валютных интервенциях. Основной валютой для таких операций остается доллар США, а потенциальные изменения рассматриваются в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил заместитель НБУ Юрий Гелетей во время прессбрифинга, информирует Интерфакс-Украина.

Нацбанк обсуждает валютную замену

Как отмечают в Нацбанке, учитывая курс на евроинтеграцию, существенную поддержку со стороны европейских партнеров в сфере безопасности, а также возможную фрагментацию глобальной торговли регулятор усиленно анализирует валютные тренды.

Особое внимание уделено евро, учитывая роль ЕС как главного торгового партнера Украины.

Гелетий подчеркнул, что сейчас Украина осуществляет валютные интервенции в долларах США, поскольку именно эта валюта является основной для курсовой привязки.

Национальный банк внимательно следит за ситуацией на международных рынках, оценивая ее влияние на стратегию управления золотовалютными резервами. В случае необходимости регулятор готов пересмотреть их структуру, в которой доминируют активы, номинированные в долларах США.

"Структура резервов и их изменение – это скорее техническое упражнение. Если мы видим необходимость это сделать, мы это сделаем", — заметил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, Национальный банк с 31 марта отказался от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала и т.д.