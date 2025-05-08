Україна планує перейти з долара на євро як основну валюту

Україна розглядає можливість відмови від долара США. Київ хоче тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі розколу світової торгівлі та майбутнього вступу до Європейського Союзу.

Про це заявив глава Національного банку України Андрій Пишний, пише Reutes.

Україна може посилити прив'язку своєї валюти до євро

За словами очільника регулятора, ймовірний перехід до євро пов’язаний з бажанням приєднатися до ЄС, змінами в геополітиці, розколом світової торгівлі та зростанням ролі Євросоюзу в обороні України.

"Потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі змушують Нацбанк розглянути питання про те, чи повинен євро бути базовою валютою для української гривні замість долара", - підкреслив очільник регулятора.

Як наголосив Пишний, це непростий процес, і він потребує серйозної підготовки. Наразі частка євро значно зростає в валютних операціях в Україні, хоча домінує поки що долар.

Індекс долара падає

Reutes звертає увагу на те, що хоча долар і досі домінує в міжнародній торгівлі й становить більшість світових валютних резервів, під час президентства Дональда Трампа США розгорнули торговельну війну, запровадивши рекордно високі тарифи, що спонукало деяких аналітиків сумніватися у майбутній ролі долара як глобальної резервної валюти.

Відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, індекс долара упав більш ніж на 9 % щодо кошика основних валют, бо інвестори згортають володіння американськими активами.

Зауважимо, Національний банк з 31 березня відмовився від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.

Також регулятор планує запровадити новий бенчмарк валютного ринку – довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги.