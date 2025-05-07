Міжнародні резерви України зросли на 4,3 млрд доларів

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України становили 46,7 млрд дол. США. У квітні вони зросли на 10,2% або на 4,3 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як пояснюють в НБУ, збільшення резервів зумовлене значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів та найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку.

Допомога від партнерів

На валютні рахунки уряду в Нацбанку у квітні надійшло 6,35 млрд дол. США. З цієї суми:

4 861 млрд дол. США – від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,3 млрд США – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;

192 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, Україна отримала 992 млн дол. США відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

Обслуговування та погашення державного боргу

У регуляторі зауважують, обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол. США, з яких:

299,2 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

169,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

49,4 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 82,1 млн дол. США.

У квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2,208 млрд дол. США та викупив до резервів 17,5 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили 42,38 млрд доларів США. Упродовж березня вони зросли на 5,6% або на 2,23 млрд доларів.