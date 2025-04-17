В НБУ очікують на зниження фінансової допомоги від партнерів: що буде з дефіцитом бюджету та курсом

В Національному банку очікують, що зовнішня фінансова допомога знизиться в наступні роки, однак її вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкості валютного ринку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Коштів буде достатньо

За прогнозами НБУ, цього року Україна може отримати суттєвіші, ніж очікувалося раніше, обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA Loans.

"Цих коштів буде достатньо не лише для фінансування дефіциту бюджету цього року, але й для формування запасу для державних фінансів на наступний рік, коли обсяги зовнішньої допомоги, ймовірно, почнуть знижуватися", - підкреслюють в НБУ.

Очікується, що значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд дол. США у 2025 році, утримувати їх на високому рівні протягом наступних років і відповідно зберігати стійкість валютного ринку.

Геополітична невизначеність

В НБУ зауважують, що ризики додатково посилюються через зростання геополітичної невизначеності та активізацію деглобалізації, у тому числі внаслідок стрімкого загострення торговельних протистоянь у світі.

"Якщо зазначені процеси будуть тривалими, матимуть тенденцію до подальшого наростання та супроводжуватимуться стрімкою політичною поляризацією країн, це може загрожувати суттєвішим і тривалішим, ніж очікується, послабленням світової економіки й зовнішнього попиту, а також змінами в ритмічності міжнародного фінансування", - наголошують в НБУ.

Там додають, що зберігається і ймовірність реалізації низки інших позитивних сценаріїв. Вони пов’язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.

Україна поступово знижуватиме залежність від міжнародної допомоги

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, українська економіка може розпочати поступовий процес зниження залежності від зовнішньої фінансової підтримки.

За його словами, це стало можливим завдяки кращій, ніж очікувалось, макроекономічній ситуації в країні у першому кварталі 2025 року. Завдяки стабільній роботі енергосистеми та промисловості взимку, економічні показники перевершили попередні прогнози.

"Наша макрофінансова ситуація є кращою в першому кварталі 2025 року у порівнянні з нашими оригінальними планами", — підкреслив очільник Мінфіну.