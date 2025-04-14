Заморожені активи РФ: Україна отримала другий транш на суму близько $1 млрд

Україна отримала 752 млн фунтів ($940 млн) від Європейського Союзу у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що відомо про транш

Ці кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Перший транш на таку ж суму надійшов в Україну у березні.

Загалом Велика Британія виплатить Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів в рамках цього механізму.

"Вдячний уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за чітку і послідовну позицію ‐ російські кошти повинні працювати на Україну. Спільно з партнерами проводимо системну роботу над тим, щоб всі кошти рф були конфісковані і передані нашій державі", - наголосив Шмигаль.

Про механізм ERA

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.