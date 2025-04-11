ЄС підтримає українську оборонну промисловість на 1 млрд євро за "данською моделлю"

Кошти у розмірі 2,1 млрд євро, згенеровані замороженими активами центробанку Росії, будуть направлені Україні. Частина цих фінансів буде використана для підтримки оборонної промисловості країни за моделлю, яку вже застосовує Данія.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, інформує Інтерфакс-Україна.

Про призначення коштів

Основна частина коштів буде спрямована на закупівлю зброї, боєприпасів та систем протиповітряної оборони для України у вигляді грантів.

Як пояснила посол, зокрема, йдеться про те, що частина коштів піде країнам-членам ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Загалом з 2,1 млрд євро 1 мільярд євро піде за "данською моделлю" на українську оборонну промисловість.

Матернова нагадала, що в серпні минулого року ЄС вже вклав 400 мільйонів євро в оборонну промисловість України.

Нагадаємо, очікується, що наприкінці квітня Європейський Союз перерахує Україні другий транш у розмірі 2,1 млрд євро, отриманих від доходів від заморожених російських активів.

У вересні посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що з першого траншу в 1,4 млрд євро, отриманого від заморожених активів РФ, Європейський Союз через Європейський фонд миру направив 400 млн євро через Данію для закупівлі оборонної продукції безпосередньо в Україні.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.

Що таке "данська модель"?

"Данська модель" передбачає пряме фінансування українських оборонних підприємств. Україна формує перелік проєктів, які потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів.