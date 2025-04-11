ЕС поддержит украинскую оборонную промышленность на 1 млрд евро по "датской модели"

Денежные средства в размере 2,1 млрд евро, сгенерированные замороженными активами центробанка России, будут направлены Украине. Часть этих финансов будет использована для поддержки оборонной промышленности страны по модели, которую уже применяет Дания.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает Интерфакс-Украина.

О назначении средств

Основная часть будет направлена на закупку оружия, боеприпасов и систем противовоздушной обороны для Украины в виде грантов.

Как пояснила посол, в частности, говорится, что часть средств пойдет странам-членам ЕС на закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны. В общей сложности с 2,1 млрд евро 1 миллиард евро пойдет по "датской модели" на украинскую оборонную промышленность.

Матернова напомнила, что в августе прошлого года ЕС уже вложил 400 миллионов евро в оборонную промышленность Украины.

Напомним, ожидается, что в конце апреля Европейский Союз перечислит Украине второй транш в размере 2,1 млрд. евро, полученных от доходов от замороженных российских активов.

В сентябре посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что с первого транша в 1,4 млрд. евро, полученного от замороженных активов РФ, Европейский Союз через Европейский фонд мира направил 400 млн. евро через Данию для закупки оборонной продукции непосредственно в Украине.

Добавим, по предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.

Что такое "датская модель"?

"Данская модель" предполагает прямое финансирование украинских оборонных предприятий. Украина формирует перечень проектов, нуждающихся в финансировании, а датские специалисты проверяют рекомендованные компании, оценивают их способность и опыт выполнения контрактов.