ЕС претендует на 2,1 млрд евро доходов из замороженных активов ЦБ России

Европейский Союз подал запрос на получение сверхприбылей в размере 2,1 млрд евро, сгенерированных замороженными активами Центробанка России.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что известно о финансировании

Это будет второй транш такого типа после первого перечисления, осуществленного в июле 2024 года. Согласно решению Совета ЕС эти средства будут направлены на усиление обороноспособности Украины и ее восстановление.

Финансирование ожидается в конце апреля и будет распределено следующим образом:

900 млн евро будут направлены на закупку оборонной продукции в определенных странах-членах ЕС;

будут направлены на закупку оборонной продукции в определенных странах-членах ЕС; 1 млрд евро предусмотрено для закупки продукции украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволит существенно усилить производственные мощности национальной оборонной отрасли;

предусмотрено для закупки продукции украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволит существенно усилить производственные мощности национальной оборонной отрасли; 200 млн евро будет предоставлено через механизм Ukraine Facility для нужд восстановления страны.

"Это еще одно подтверждение неизменной солидарности Европейского Союза с Украиной: финансовой, политической и оборонной", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, Евросоюз планирует к ноябрю ежемесячно предоставлять Украине по 1 млрд евро в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Возврат средств предусмотрен за счет доходов от замороженных российских активов.

По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.