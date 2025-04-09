ЄС претендує на 2,1 млрд євро прибутків із заморожених активів ЦБ Росії

Європейський Союз подав запит на отримання надприбутків обсягом 2,1 млрд євро, згенерованих замороженими активами Центробанку Росії.

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Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що відомо про фінансування

Зазначається, що це буде другий транш такого типу після першого перерахування, здійсненого в липні 2024 року. Згідно з рішенням Ради ЄС, ці кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності України та її відновлення.

Фінансування очікується наприкінці квітня і буде розподілено наступним чином:

900 мілн євро спрямують на закупівлю оборонної продукції у визначених країнах-членах ЄС;

спрямують на закупівлю оборонної продукції у визначених країнах-членах ЄС; 1 млрд євро передбачено для закупівлі продукції українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить суттєво посилити виробничі потужності національної оборонної галузі;

передбачено для закупівлі продукції українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить суттєво посилити виробничі потужності національної оборонної галузі; 200 млн євро буде надано через механізм Ukraine Facility для потреб відновлення країни.

"Це — ще одне підтвердження незмінної солідарності Європейського Союзу з Україною: фінансової, політичної та оборонної", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, Євросоюз планує до листопада щомісяця надавати Україні по 1 млрд євро в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Повернення коштів передбачено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.