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Замороженные активы РФ: Украина получила второй транш на сумму около $1 млрд

ЕС, транш
Украина получила второй транш от ЕС

Украина получила 752 млн фунтов ($940 млн) от Европейского Союза в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что известно о транше

Эти средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на укрепление обороноспособности Украины. Первый транш на такую же сумму поступил в Украину в марте.

В целом Великобритания выплатит Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов в рамках этого механизма.

"Благодарны правительству Великобритании и нашим партнерам из G7 за четкую и последовательную позицию — российские средства должны работать на Украину. Совместно с партнерами проводим системную работу над тем, чтобы все средства России были конфискованы и переданы нашему государству", — подчеркнул Шмыгаль.

О механизме ERA

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долл. от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.

Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.

По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.

Автор:
Ольга Опенько