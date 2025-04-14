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Замороженные активы РФ: Украина получила второй транш на сумму около $1 млрд
Украина получила 752 млн фунтов ($940 млн) от Европейского Союза в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Что известно о транше
Эти средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на укрепление обороноспособности Украины. Первый транш на такую же сумму поступил в Украину в марте.
В целом Великобритания выплатит Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов в рамках этого механизма.
"Благодарны правительству Великобритании и нашим партнерам из G7 за четкую и последовательную позицию — российские средства должны работать на Украину. Совместно с партнерами проводим системную работу над тем, чтобы все средства России были конфискованы и переданы нашему государству", — подчеркнул Шмыгаль.
О механизме ERA
Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долл. от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.
Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.
По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.