Міжнародні резерви України зросли на $2,2 млрд

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили 42,38 млрд доларів США. Упродовж березня вони зросли на 5,6% або на 2,23 млрд доларів.

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Про це повідомили в пресслужбі регулятора.

Що вплинуло на обсяг резервів

Основними чинниками зростання стали значні надходження від міжнародних партнерів та скорочення чистого продажу валюти Національним банком України.

Надходження та виплати за державним боргом. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5,98 млрд доларів. З них:

5,17 млрд доларів – допомога від міжнародних партнерів, зокрема в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

409,6 млн доларів – надходження від розміщення валютних ОВДП;

398,6 млн доларів – транш МВФ у межах програми розширеного фінансування (EFF).

Окремо Україна отримала ще 970 млн доларів кредиту від Великої Британії в межах ініціативи ERA. Однак ці кошти не включені до резервів через їх цільове призначення.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті витрачено 786,7 млн доларів, зокрема:

688,7 млн доларів – за валютними ОВДП;

55,9 млн доларів – борг перед Світовим банком;

42,1 млн доларів – інші міжнародні кредитори.

Крім того, 729,2 млн доларів було сплачено Міжнародному валютному фонду.

Операції НБУ на валютному ринку. У березні чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,5% порівняно з лютим. За місяць НБУ продав 2,65 млрд доларів і викупив 10 млн доларів.

Переоцінка фінансових інструментів. Через зміну ринкових цін і валютних курсів вартість резервних активів у березні зросла на 409,7 млн доларів.

Згідно з повідомленням, поточний обсяг резервів України покриває 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Додамо, що станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 млрд доларів США. У січні вони зменшилися на 784,5 млн доларів, однак залишаються на високому рівні, близькому до рекордного показника.