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Международные резервы Украины выросли на $2,2 млрд

международные резервы
На валютные счета правительства в НБУ поступило 5,98 млрд. долларов. / Freepik

По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины составляли 42,38 млрд долларов США. За март они выросли на 5,6% или на 2,23 млрд долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Что повлияло на объем резервов

Основными факторами роста стали значительные поступления от международных партнеров и сокращение чистой продажи Национальным банком Украины.

Поступления и выплаты по государственному долгу. На валютные счета правительства в НБУ поступило 5,98 млрд. долларов. Из них:

  • 5,17 млрд долларов – помощь от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 409,6 млн долларов – поступления от размещения валютных ОВГЗ;
  • 398,6 млн долларов – транш МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

Отдельно Украина получила еще 970 млн долларов кредита от Великобритании в рамках инициативы ERA. Однако эти средства не включены в резервы из-за их целевого назначения.

Фото 2 — Международные резервы Украины выросли на $2,2 млрд

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте израсходовано 786,7 млн долларов, в том числе:

  • 688,7 млн долларов – по валютным ОВГЗ;
  • 55,9 млн долларов – долг перед Всемирным банком;
  • 42,1 млн долларов – другие международные кредиторы.

Кроме того, 729,2 млн долларов было уплачено Международному валютному фонду.

Фото 3 — Международные резервы Украины выросли на $2,2 млрд

Операции НБУ на денежном рынке. В марте чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,5% по сравнению с февралем. В месяц НБУ продал 2,65 млрд долларов и выкупил 10 млн долларов.

Переоценка денежных инструментов. Из-за изменения рыночных цен и валютных курсов стоимость резервных активов в марте выросла на 409,7 млн долларов.

Согласно сообщению, текущий объем резервов Украины покрывает 5,2 месяца будущего импорта.

По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 млрд долларов США. В январе они уменьшились на 784,5 млн долларов, однако остаются на высоком уровне, близком к рекордному показателю.

Автор:
Татьяна Гойденко