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Международные резервы Украины выросли на $2,2 млрд
По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины составляли 42,38 млрд долларов США. За март они выросли на 5,6% или на 2,23 млрд долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Что повлияло на объем резервов
Основными факторами роста стали значительные поступления от международных партнеров и сокращение чистой продажи Национальным банком Украины.
Поступления и выплаты по государственному долгу. На валютные счета правительства в НБУ поступило 5,98 млрд. долларов. Из них:
- 5,17 млрд долларов – помощь от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 409,6 млн долларов – поступления от размещения валютных ОВГЗ;
- 398,6 млн долларов – транш МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF).
Отдельно Украина получила еще 970 млн долларов кредита от Великобритании в рамках инициативы ERA. Однако эти средства не включены в резервы из-за их целевого назначения.
В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте израсходовано 786,7 млн долларов, в том числе:
- 688,7 млн долларов – по валютным ОВГЗ;
- 55,9 млн долларов – долг перед Всемирным банком;
- 42,1 млн долларов – другие международные кредиторы.
Кроме того, 729,2 млн долларов было уплачено Международному валютному фонду.
Операции НБУ на денежном рынке. В марте чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,5% по сравнению с февралем. В месяц НБУ продал 2,65 млрд долларов и выкупил 10 млн долларов.
Переоценка денежных инструментов. Из-за изменения рыночных цен и валютных курсов стоимость резервных активов в марте выросла на 409,7 млн долларов.
Согласно сообщению, текущий объем резервов Украины покрывает 5,2 месяца будущего импорта.
По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 млрд долларов США. В январе они уменьшились на 784,5 млн долларов, однако остаются на высоком уровне, близком к рекордному показателю.