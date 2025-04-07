Международные резервы Украины выросли на $2,2 млрд

По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины составляли 42,38 млрд долларов США. За март они выросли на 5,6% или на 2,23 млрд долларов.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Что повлияло на объем резервов

Основными факторами роста стали значительные поступления от международных партнеров и сокращение чистой продажи Национальным банком Украины.

Поступления и выплаты по государственному долгу. На валютные счета правительства в НБУ поступило 5,98 млрд. долларов. Из них:

5,17 млрд долларов – помощь от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

409,6 млн долларов – поступления от размещения валютных ОВГЗ;

398,6 млн долларов – транш МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

Отдельно Украина получила еще 970 млн долларов кредита от Великобритании в рамках инициативы ERA. Однако эти средства не включены в резервы из-за их целевого назначения.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте израсходовано 786,7 млн долларов, в том числе:

688,7 млн долларов – по валютным ОВГЗ;

55,9 млн долларов – долг перед Всемирным банком;

42,1 млн долларов – другие международные кредиторы.

Кроме того, 729,2 млн долларов было уплачено Международному валютному фонду.

Операции НБУ на денежном рынке. В марте чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,5% по сравнению с февралем. В месяц НБУ продал 2,65 млрд долларов и выкупил 10 млн долларов.

Переоценка денежных инструментов. Из-за изменения рыночных цен и валютных курсов стоимость резервных активов в марте выросла на 409,7 млн долларов.

Согласно сообщению, текущий объем резервов Украины покрывает 5,2 месяца будущего импорта.

По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 млрд долларов США. В январе они уменьшились на 784,5 млн долларов, однако остаются на высоком уровне, близком к рекордному показателю.