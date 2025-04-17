В НБУ ожидают снижения финансовой помощи от партнеров: что будет с дефицитом бюджета и курсом

В Национальном банке ожидают, что внешняя финансовая помощь снизится в последующие годы, однако будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивости валютного рынка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Денег будет достаточно

По прогнозам НБУ, в этом году Украина может получить более существенные, чем ожидалось ранее, объемы международной финансовой помощи за счет более быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.

"Эти средства будут достаточно не только для финансирования дефицита бюджета в этом году, но и для формирования запаса для государственных финансов на следующий год, когда объемы внешней помощи, вероятно, начнут снижаться", — подчеркивают в НБУ.

Ожидается, что значительные поступления в этом году также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд дол. США в 2025 году удерживать их на высоком уровне в течение следующих лет и соответственно сохранять устойчивость валютного рынка.

Геополитическая неопределенность

В НБУ отмечают, что риски дополнительно усиливаются из-за роста геополитической неопределенности и активизации деглобализации, в том числе из-за стремительного обострения торговых противостояний в мире.

"Если указанные процессы будут длительными, будут иметь тенденцию к дальнейшему нарастанию и будут сопровождаться стремительной политической поляризацией стран, это может угрожать более существенным и продолжительным, чем ожидается, ослаблением мировой экономики и внешнего спроса, а также изменениями в ритмичности международного финансирования", — подчеркивают НБУ.

Там добавляют, что сохраняется и возможность реализации ряда других положительных сценариев. Они связаны прежде всего с усилением финансовой поддержки партнеров (в частности, за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов ) и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.

Украина будет постепенно снижать зависимость от международной помощи

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, украинская экономика может начать постепенный процесс понижения зависимости от внешней финансовой поддержки .

По его словам, это стало возможным благодаря лучшей, чем ожидалось, макроэкономической ситуации в стране в первом квартале 2025 года. Благодаря стабильной работе энергосистемы и промышленности зимой экономические показатели превзошли предварительные прогнозы.

"Наша макрофинансовая ситуация лучше в первом квартале 2025 года по сравнению с нашими оригинальными планами", — подчеркнул глава Минфина.