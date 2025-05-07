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Международные резервы Украины выросли на 4,3 млрд долларов

доллар
Международные резервы составили 46,7 млрд. дол. США по итогам апреля / Freepik

По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины составляли 46,7 млрд дол. США. В апреле они выросли на 10,2% или на 4,3 млрд. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как объясняют в НБУ, увеличение резервов обусловлено значительными объемами поступлений от международных партнеров и наименьшими с апреля 2024 объемами чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке.

Помощь от партнеров

На валютные счета правительства в Нацбанке в апреле поступило 6,35 млрд долларов. США. Из этой суммы:

  • 4 861 млрд дол. США – от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 1,3 млрд. США – от международных партнеров через счета Всемирного банка;
  • 192 млн дол. США – от размещения валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина получила 992 млн. дол. США согласно соглашению между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

Обслуживание и погашение государственного долга

В регуляторе отмечают, что обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 517,9 млн дол. США, из которых:

  • 299,2 млн дол. США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 169,3 млн дол. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 49,4 млн дол. США – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 82,1 млн. дол. США.

В апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке 2,208 млрд дол. США и выкупил в резервы 17,5 млн дол. США.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины составляли 42,38 млрд долларов США. За март они выросли на 5,6% или на 2,23 млрд долларов.

Автор:
Светлана Манько