Рост госдолга Украины в I квартале 2025 года обусловлен увеличением задолженности перед ЕС

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 171,7 млрд долларов США, что на 5,7 млрд больше, чем в начале года. Ключевой причиной роста явилось увеличение задолженности перед Европейским союзом. Это обусловлено укреплением евро по отношению к доллару, а также поступлением финансирования по механизму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Это связано с двумя факторами. С начала года произошло укрепление курса евро по отношению к доллару, что привело к переоценке долга в валютном эквиваленте.

Вторая причина заключается в том, что Украина привлекла финансирование по механизму ERA, который классифицируется как условные долговые обязательства.

В соответствии с Бюджетным кодексом и договоренностями с ЕС, погашение и обслуживание таких обязательств осуществляется не из государственного бюджета Украины, а за счет доходов от замороженных российских активов. Европейский Союз имеет ограниченное право требовать возврата такого финансирования, в том числе только в случае выплаты репараций за ущерб, причиненный войной.

Отдельно отмечено, что в последний день марта Украина получила 0,4 млрд. дол. транша от Международного валютного фонда, однако из-за одновременных погашений прирост задолженности перед МВФ остался незначительным.

Внутренний же государственный долг в первом квартале сократился на 1,5% (27,5 млрд грн) вследствие снижения объемов размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По состоянию на конец марта структура государственного долга выглядит так:

73,2% – внешний долг, 26,8% – внутренний;

75,2% — долг в валюте, 24,8% — в гривне;

66,5% — долг с фиксированной ставкой, 33,5% — с переменной.

В апреле тенденция роста долга сохранилась. Украина привлекла дополнительно 1 млрд. евро условных обязательств от ЕС по механизму ERA, а также 3,5 млрд. евро в виде льготных кредитов в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, в феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд гривен, в то же время в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.