Зростання держборгу України в I кварталі 2025 року зумовлене збільшенням заборгованості перед ЄС

Державний та гарантований державою борг України зріс до 171,7 мільярда доларів США, що на 5,7 млрд більше, ніж на початку року. Ключовою причиною зростання стало збільшення заборгованості перед Європейським союзом. Це обумовлено зміцненням євро відносно долара, а також надходженням фінансування за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це пов’язано з двома чинниками. З початку року відбулося зміцнення курсу євро до долара, що призвело до переоцінки боргу у валютному еквіваленті.

Другою причиною є те, що Україна залучила фінансування за механізмом ERA, що класифікується як умовні боргові зобов’язання.

Відповідно до Бюджетного кодексу та домовленостей з ЄС, погашення та обслуговування таких зобов’язань здійснюється не з державного бюджету України, а за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Європейський Союз має обмежене право вимагати повернення такого фінансування, зокрема лише у разі виплати репарацій за шкоду, завдану війною.

Окремо зазначено, що в останній день березня Україна отримала 0,4 млрд дол. траншу від Міжнародного валютного фонду, однак через одночасні погашення приріст заборгованості перед МВФ залишився незначним.

Натомість внутрішній державний борг у першому кварталі скоротився на 1,5% (27,5 млрд грн) унаслідок зниження обсягів розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Станом на кінець березня структура державного боргу виглядає так:

73,2% — зовнішній борг, 26,8% — внутрішній;

75,2% — борг у валюті, 24,8% — у гривні;

66,5% — борг із фіксованою ставкою, 33,5% — зі змінною.

У квітні тенденція до зростання боргу збереглася. Україна залучила додатково 1 млрд євро умовних зобов’язань від ЄС за механізмом ERA, а також 3,5 млрд євро у вигляді пільгових кредитів у межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд гривень, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн доларів США.