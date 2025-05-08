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Украина планирует перейти с доллара на евро как основную валюту
Украина рассматривает возможность отказа от доллара США. Киев хочет более тесно привязать свою валюту к евро на фоне раскола мировой торговли и будущего вступления в Европейский Союз.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, пишет Reutes.
Украина может усилить привязку своей валюты к евро
По словам главы регулятора, вероятный переход к евро связан с желанием присоединиться к ЕС, изменениями в геополитике, расколом мировой торговли и ростом роли Евросоюза в обороне Украины.
"Потенциальное вступление в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли заставляют Нацбанк рассмотреть вопрос о том, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара", — подчеркнул глава регулятора.
Как отметил Пышный, это непростой процесс, и он нуждается в серьезной подготовке. Пока доля евро значительно растет в валютных операциях в Украине, хотя доминирует пока доллар.
Индекс доллара падает
Reutes обращает внимание на то, что хотя доллар до сих пор доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых валютных резервов, во время президентства Дональда Трампа США развернули торговую войну, введя рекордно высокие тарифы, что побудило некоторых аналитиков сомневаться в будущей роли доллара как глобальной резервной валюты.
С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, индекс доллара упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, так как инвесторы сворачивают владение американскими активами.
Отметим, что Национальный банк с 31 марта отказался от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала и т.д.
Также регулятор планирует ввести новый бенчмарк валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины. Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.