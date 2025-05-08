Украина планирует перейти с доллара на евро как основную валюту

Украина рассматривает возможность отказа от доллара США. Киев хочет более тесно привязать свою валюту к евро на фоне раскола мировой торговли и будущего вступления в Европейский Союз.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, пишет Reutes.

Украина может усилить привязку своей валюты к евро

По словам главы регулятора, вероятный переход к евро связан с желанием присоединиться к ЕС, изменениями в геополитике, расколом мировой торговли и ростом роли Евросоюза в обороне Украины.

"Потенциальное вступление в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли заставляют Нацбанк рассмотреть вопрос о том, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара", — подчеркнул глава регулятора.

Как отметил Пышный, это непростой процесс, и он нуждается в серьезной подготовке. Пока доля евро значительно растет в валютных операциях в Украине, хотя доминирует пока доллар.

Индекс доллара падает

Reutes обращает внимание на то, что хотя доллар до сих пор доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых валютных резервов, во время президентства Дональда Трампа США развернули торговую войну, введя рекордно высокие тарифы, что побудило некоторых аналитиков сомневаться в будущей роли доллара как глобальной резервной валюты.

С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, индекс доллара упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, так как инвесторы сворачивают владение американскими активами.

Отметим, что Национальный банк с 31 марта отказался от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала и т.д.

Также регулятор планирует ввести новый бенчмарк валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины. Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.