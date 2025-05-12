Девальвация откладывается до лета. Какие факторы сдерживают рост курса?

Обстановка на валютном рынке остается уравновешенной, а гривна вновь пошла на укрепление и впервые с мая 2024 года курс опустился ниже 41 грн/долл.

В течение недели 5-9 мая наличный курс гривны укрепился до 40,2-40,8 грн/долл. При этом официальный курс оставался практически неизменным и находился вблизи отметки 41,5 грн/долл. Евровалюта незначительно подешевела и ее курс снизился до 46,75 грн/евро.

Спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продлиться до конца мая.

Спрос минимален, экспортеры и население продают валюту

Как объясняют эксперты, валютный рынок все еще остается в сбалансированном состоянии. Период уплаты налогов, который для большинства предпринимателей и компаний длится до 20-го числа месяца, традиционно сдерживает спрос на валюту. Также с рынка ушли государственные заказчики, которые покупали валюту для исполнения госконтрактов.

В то же время, постепенно истощается экспортная способность аграриев из-за завершения экспорта урожая прошлого сезона, в связи с чем можно ожидать уменьшения объемов продаж валюты на рынке.

Сохраняется структурный дефицит внешней торговли (за 1 квартал 2025 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 8,5 млрд долл.), ожидается увеличение импорта газа для подготовки к новому сезону.

Эти факторы могут дополнительно усилить дефицит валюты на рынке, стимулировать Нацбанк увеличить объем интервенций и скорректировать курс постепенно вверх. Тем более что в годовом измерении такая умеренная девальвация не будет больше, чем 4-5%. Александр Печерицын директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка

Население тоже сохраняет умеренные аппетиты к валюте, в том числе благодаря тому, что часть сбережений физлица переливают в другие инструменты.

"С конца января по 25 апреля объем ОВГЗ у населения вырос на 16% (гривневых ОВГЗ на 21%), незначительно выросли гривневые депозиты (+0,9% за январь-март). Помимо этого, спрос на наличную валюту снизился благодаря росту неопределенности по отношению к доллару из-за торговых войн", – объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

До конца мая – без потрясений на рынке

По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, резких изменений курса до конца месяца ждать не стоит.

"В течение 12-16 мая коридоры валютных изменений на наличном рынке составят 41,2-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро, на межбанке – 41,25-41,65 грн/долл. и 45-48 грн/евро. Существенного разрыва между межбанком и наличным рынком не ожидается – курсы практически сравнялись, и такая тенденция сохранится", – прогнозирует Лесовой.

Интервенции НБУ останутся в пределах 600-800 млн долл. в неделю, что свидетельствует об относительном балансе спроса и предложения. Уточним, что с 28 апреля по 2 мая Набцанк продал на межбанке 743 млн долл., а с 5 по 9 мая – 624 млн долл.

Как говорит Александр Печерицын, на фоне укрепления гривны и значительных поступлений международного финансирования вполне не исключены новые шаги НБУ по дальнейшему ослаблению валютных ограничений (с 10 мая Нацбанк увеличил лимиты на карточные расчеты за границей и упростил открытие счетов для военнослужащих – ред.).

"Также следует ожидать дополнительного разъяснения НБУ о возможном постепенном переходе от 100% привязки курса гривны к доллару на привязку к корзине валют, которая включает евро и доллар", – считает Александр Печерицын.

Вместе с тем, Тарас Лесовой напоминает, что валютный рынок все равно остается подверженным влиянию новостной повестки, которая, в том числе, связана с продолжением боевых действий и возможным перемирием.